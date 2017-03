Le Brésil se rapproche de la Russie

Le Brésil est quasiment assuré de participer au Mondial-2018 en Russie après sa victoire face au Paraguay (3-0), sa huitième consécutive dans les qualifications sud-américaines, mardi à Sao Paulo.

Il faudrait un improbable concours de circonstances pour que la Seleçao ne participe pas à la prochaine Coupe du monde où elle tentera de laver l'affront de «son» Mondial, gâché en 2014 par une déroute historique face à l'Allemagne en demi-finales (7-1). Avec ses 33 points, le Brésil compte onze points d'avance sur la 5e place, celle qui ne donne plus droit à une qualification automatique pour le Mondial russe et qui est occupée par son grand rival argentin, en mauvaise posture.

Comme il ne reste plus que quatre journée dans les qualifications sud-américaines, soit un maximum de 12 points à empocher, les quintuples champions du monde peuvent voir venir. Mais la sélection, métamorphosée par Tite depuis sa nomination en juin, n'est pas du genre à calculer et à laisser son destin entre les mains d'autres: elle peut officialiser sa qualification dès le 31 août, avec une victoire, ou même un nul, contre l'Equateur.

52e but pour Neymar

Face au Paraguay, la Seleçao a mis du temps à trouver la solution mais elle n'a jamais tremblé. Philippe Coutinho a libéré son équipe et les spectateurs de l'Arena Corinthians à la 34e minute: après un relais avec Paulinho, auteur d'un doublé jeudi contre l'Uruguay (4-1), le milieu de Liverpool a trompé d'une frappe enroulée de 20 m Anthony Silva.

Discret jusque là, Neymar a trouvé plus d'espaces au retour des vestiaires: lancé dans l'axe, il a été fauché par Rodrigo Paras dans la surface de réparation (53) mais il a vu son penalty détourné par le gardien paraguayen. Vexé, l'attaquant du FC Barcelone s'est démené et a trompé, au terme d'un exploit personnel, Silva (64), pour son 52e but en 77 sélections... à seulement 25 ans!

Le défenseur du Real Madrid Marcelo a donné encore plus d'éclat à la démonstration brésilienne sur une combinaison avec Paulinho, conclue par une superbe balle piquée (85). (afp/nxp)