Le Brésil qualifié pour la Russie

Le Brésil est désormais assuré de participer au Mondial-2018 en Russie après sa victoire face au Paraguay (3-0) combinée à la défaite de l'Uruguay face au Pérou (2-1), mardi lors des éliminatoires sud-américains.

Face au Paraguay, la Seleçao a mis du temps à trouver la solution mais elle n'a jamais tremblé. Philippe Coutinho a libéré son équipe et les spectateurs de l'Arena Corinthians à la 34e minute: après un relais avec Paulinho, auteur d'un doublé jeudi contre l'Uruguay (4-1), le milieu de Liverpool a trompé d'une frappe enroulée de 20 m Anthony Silva.

Discret jusque là, Neymar a trouvé plus d'espaces au retour des vestiaires: lancé dans l'axe, il a été fauché par Rodrigo Paras dans la surface de réparation (53) mais il a vu son penalty détourné par le gardien paraguayen. Vexé, l'attaquant du FC Barcelone s'est démené et a trompé, au terme d'un exploit personnel, Silva (64), pour son 52e but en 77 sélections... à seulement 25 ans!

Le défenseur du Real Madrid Marcelo a donné encore plus d'éclat à la démonstration brésilienne sur une combinaison avec Paulinho, conclue par une superbe balle piquée (85). (afp/nxp)