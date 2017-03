Le Bayern l’avait annoncé: Wenger est usé

Ce n’est pas qu’on a l’esprit tordu (quoique), mais difficile de ne pas penser que Karl-Heinz Rummenigge a volontairement joué sur les mots à la veille du match de Ligue des champions Arsenal-Bayern. En lançant que «nous avions voulu engager Arsène Wenger en… 1994», la légende du club bavarois a clairement signé le plus beau «troll» de ce mois de mars. Ne fallait-il en effet pas lire entre les lignes un sous-entendu voulant que le manager londonien appartienne au passé? Qu’il est usé, cramé?

Le sec et sonnant 10-2 encaissé par les Gunners sur l’ensemble des deux matches a en tout cas confirmé cette thèse, rapprochant encore plus le Français d’un départ d’Arsenal. Alors que la rumeur veut que Max Allegri (Juventus) débarque la saison prochaine à l’Emirates Stadium, la presse anglaise ne veut assurément plus de Wenger! «Il a touché le fond comme jamais», écrivait hier The Times. Le Daily Star se montrait plus virulent encore avec le titre «Shame old story», qui joue sur l’expression «Same old story» (toujours la même histoire) et le mot «shame» (honte).

Les jours de Wenger, dont le contrat arrive à son terme au mois de juin, sont comptés à Londres. Plus encore que ses choix, c’est son attitude qui montre un manager au bord du précipice.

Ainsi son manque de lucidité à l’analyse d’après-match mardi a fait sourire. Ses hommes ont été écrasés 5-1? L’Alsacien n’a rien trouvé de mieux que d’accuser l’arbitrage. Non sans oser dire que «nous avons disputé le match que nous voulions, mes joueurs ont très bien joué…»

Des propos qui laissent pantois. «Mais comment Wenger peut-il encore rester ou ne pas être viré après ça? a interrogé Piers Morgan, présentateur TV et fan d’Arsenal. S’il aime vraiment notre club, qu’il jette l’éponge!»

(TDG)