Le Bayern fait le trou, Naples assomme la Roma

Victorieux 3-0 à Cologne, le Bayern Munich compte désormais sept points d'avance sur le RB Leipzig au terme de la 23e journée de Bundesliga. Le titre commence à se profiler.Les Bavarois n'ont pas manqué l'occasion de creuser l'écart après le faux pas de leur premier poursuivant vendredi. Les Espagnols Martinez (25e), Bernat (48e) et le Français Ribéry (89e) ont marqué pour un Bayern qui s'en ira l'esprit tranquille à Londres mardi soir en Ligue des champions.

Borussia Dortmund (avec Bürki) a renforcé sa 3e place en écrasant Bayer Leverkusen (avec Mehmedi jusqu'à la 66e) 6-2 grâce à des réussites de Dembelé, Aubameyang (2), Pulisic, Schürrle et Guerreiro.

Le Borussia se retrouve à six points de Leipzig. Ricardo Rodriguez, replacé par son nouvel entraîneur comme latéral gauche dans une défense à quatre, a alterné le bon et le moins bon lors du nul 1-1 de Wolfsburg à Mayence. L'international suisse a tiré le corner qui a permis à Gomez d'ouvrir le score, avant de perdre le ballon qui a amené l'égalisation de Mayence.

Naples assomme la Roma

Naples a totalement relancé samedi la course à la deuxième place du championnat d'Italie et à la Ligue des champions en allant s'imposer 2-1 sur le terrain de l'AS Rome grâce à un doublé du Belge Dries Mertens. Déjà battus mercredi par leur grands rivaux de la Lazio en demi-finale aller de Coupe d'Italie (2-0), les Romains ont passé une terrible semaine, ce qui n'aura pas échappé à Lyon, qui les accueillera jeudi en Europa League.

Ce succès napolitain relance donc le suspense en tête de la Serie A, mais il relance aussi l'équipe de Naples elle-même. A trois jours de son 8e de finale retour de Ligue des champions contre le Real Madrid, où un immense exploit sera nécessaire après la défaite 3-1 de l'aller, un petit bonus de confiance n'est en effet pas de trop.

La victoire de Naples ne change pas les positions: la Roma reste deuxième et le Napoli 3e. Mais l'écart n'est plus que de deux points entre les deux équipes, qui se disputent le billet direct pour les poules de Ligue des champions. Mais l'autre grand vainqueur du jour est la Juventus Turin, leader, qui ne jouera que dimanche sur la pelouse de l'Udinese et peut mettre la Roma à 10 points.

Manchester United frustré par Bournemouth

En Grande-Bretagne, Ibrahimovic pourra regretter son penalty manqué: Manchester United a concédé le match nul contre un Bournemouth (1-1) pourtant réduit à dix pendant toute la seconde période, samedi à Old Trafford, en ouverture de la 27e journée de Premier League.

Les Mancuniens restent coincés à la 6e place (49 pts) et ne pourront pas profiter pleinement du résultat de l'affrontement entre Liverpool (5e avec 49 pts) et Arsenal (4e avec 50 pts) en fin de journée (17h30 GMT) pour grimper au classement. (si/nxp)