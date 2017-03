Lausanne, c’est très inquiétant

Plus que le coup d’œil sur le classement de Super League – qui suffit à en dire long sur l’état du Lausanne-Sport – une date vient rappeler combien ce qui se passe du côté de la Pontaise est très inquiétant: celle du 2 octobre.

Depuis lors en effet, l’actuel 9e du championnat, encore battu samedi à Lugano (2-1), n’a plus achevé la moindre rencontre en vainqueur. Pis, il n’a eu de cesse de s’enfoncer dans les profondeurs du tableau, se retrouvant dorénavant avec la lanterne rouge (Vaduz), sur le paletot!

A la faveur de leur nul face au FC Bâle, les Liechtensteinois totalisent désormais le même nombre de points que les Vaudois (19). Plus que jamais, ces derniers se retrouvent donc menacés par la relégation. Eh oui, le beau décor du début d’automne s’est effondré…

Il aura en fait suffi que la «hype» se dessine autour de Fabio Celestini et que l’entraîneur du LS commence à s’exposer dans les médias en décrivant ses méthodes et son style pour que la culbute ne démarre. Le prix de meilleur (!) coach du pays que l’intéressé a reçu n’a en rien servi les intérêts de son équipe, dont le bilan est calamiteux (11 défaites et 2 matches nuls sur ses 13 dernières sorties). Mais comment peut-elle faire pour s’en sortir?

La question est posée. Alors que l’entraîneur semble désabusé, que les recrues (Taiwo et Tomas) n’apportent rien et que le buteur Margiotta est out jusqu’au terme de la saison, les motifs d’espoir sont infimes. Pour ne pas dire inexistants, tant le manque de fond de jeu saute aux yeux.

Lausanne, qui reçoit YB et se rend le 19 mars à… Vaduz, finira-t-il par devoir batailler la saison prochaine en Challenge League avec d’autres «mythes» du foot suisse comme Aarau, Neuchâtel Xamax et Servette?

Sans doute doit-il prier pour que son avenir ressemble à autre chose. (TDG)