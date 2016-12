Lara Gut est 7e après la première manche

Lara Gut devra encore une fois cravacher à Semmering. La Tessinoise pointe au 7e rang après la première manche du géant, à plus de six dixièmes du podium provisoire.

Lara Gut s'en est mieux sortie que la veille, lorsqu'elle n'était que 17e après le parcours initial (avant de remonter jusqu'à la 4e place finale). La skieuse de Comano semblait toutefois capable de mieux mercredi matin, et d'autant plus que cette première manche avait été tracée par Pauli Gut, son père et entraîneur.

Dans des conditions météo difficiles, entre neige et bourrasques, Lara Gut a perdu 0''71 sur Mikaela Shiffrin, déjà victorieuse la veille. L'Américaine a devancé l'Allemande Viktoria Rebensburg (à 0''08), la Française Tessa Worley (à 0''10) et l'Italienne Federica Brignone (à 0''23).

Ces quatre filles devraient se battre pour la victoire en seconde manche (dès 13h30), à moins que Lara Gut n'effectue une grosse remontée cet après-midi. (ats/nxp)