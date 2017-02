Lara Gut, en bronze, a encore trois courses pour se parer d'or

Au réveil, elle avait toute la pression du monde sur ses épaules. Tout un pays derrière elle qui espérait qu’elle monte enfin sur la plus haute marche d’un podium d’un grand événement. Cette attente se lisait sur le visage des milliers de fans accourus au bas de la piste de Saint-Moritz. Ils ont tous ou presque prié pour elle, pour que sa jambe droite pleine de bleus tienne le choc, et crié pour la pousser vers la consécration. Mais en vain…

Une fois encore, Lara Gut a manqué, dans le super-G, sa grande spécialité, cet or qui lui tendait pourtant les bras. Comme ce fut déjà le cas aux Mondiaux de Val d’Isère (2009), de Schladming (2013) et de Beaver Creek (2015) ainsi qu’aux JO de Sotchi (2014), la Tessinoise a dû se contenter d’un nouvel accessit: une sixième breloque qu’elle ajoute à sa riche collection, mais du bronze, comme en Russie et dans le Colorado. Et toujours pas d’or…

Cette piste d’Engadia qu’elle avait dompté à deux reprises, dont la dernière fois en mars lors des finales de la Coupe du monde, devait la propulser dans les étoiles. Mais c’est finalement l’Autrichienne Nicole Schmidhofer qui s’est retrouvée sur un nuage. Une fois n’est pas coutume, cette course d’un jour a couronné une prétendante qui n’avait encore jamais gagné en Coupe du monde jusque-là.

Médaille bonne à prendre

Si elle avait été double championne du monde chez les juniors en 2007, cette Autrichienne de 27 ans, qui a souvent été blessée, n’avait fêté que deux podiums dans sa carrière à Cortina (2013 et 2014). Quatrième de la descente il y a deux ans lors des Mondiaux à Beaver Creek, la nouvelle reine du super-G savait toutefois qu’elle pouvait réussir un truc sur cette piste technique, mais de là à gagner, elle n’osait pas trop y croire. Avec son petit gabarit (158 cm), elle a fait merveille dans les courbes de ce tracé racé, réussissant une course parfaite.

L'argent a fait le bonheur de Tina Weirather qui, elle, n’avait encore jamais remporté de médaille dans une épreuve majeure. Joie partagée par sa mère, Hanni Wenzel, en or aux Mondiaux de Saint-Moritz en 1974.

Au bas de la piste, Maria Walliser, championne du monde du super-G à Crans-Montana, a aussi laissé couler quelques larmes. «J’aurais tellement voulu que le cœur de Lara batte aussi fort que le mien il y a trente ans dans cette discipline et qu’on fête ça ensemble, mais bon, c’est tout de même une médaille», lâchait une Saint-Galloise tellement heureuse d’être à nouveau présente sur le cirque blanc, où elle a pu féliciter la Tessinoise.

«Oui, c’est tout de même une première médaille et elle est bonne à prendre pour tout le monde, surtout qu’il s’agit aussi de ma première en Suisse.» Devant les micros, Lara Gut a fait contre mauvaise fortune bon cœur au moment de livrer ses impressions. Au fond d’elle-même, cela devait pourtant bouillir. Car après avoir dominé de la tête et des épaules dans cette discipline tout l’hiver (trois succès sur quatre), elle n’avait que l’or en tête. De quoi être (légitimement) déçue à plus d’un titre même si, il est vrai, qu’après sa chute de Cortina, la Suissesse n’avait plus skié depuis neuf jours…

«J’ai essayé de faire de mon mieux mais j’ai vraiment eu de la peine à interpréter la neige, expliquait-elle au moment de repasser le film de sa course au ralenti. Normalement, ici, elle est plus agressive et là, elle cédait sous le pied. Je n’arrivais pas à accélérer. Du coup, j’ai perdu trop de temps entre les portes et je n’ai pas réussi à faire travailler mon ski comme je l’entendais. Au point qu’en franchissant la ligne, j’avais le sentiment que cela ne suffirait pas pour le podium, que je finirais septième ou huitième…» C’est donc mieux que rien. D’où son sourire contrasté. Ou crispé, à cause de douleurs à sa jambe qui commençaient à se réveiller. «Sur la piste, je n’ai pas connu de problème particulier, mais maintenant, mes muscles se refroidissent», avouait-elle.

Soulager sa cuisse

Après avoir essuyé les larmes de joie de Nicole Schmidhofer sur le podium et reçu sa médaille, Lara Gut s’est empressée de rejoindre ses physios pour soulager sa cuisse avant de repartir en quête de l’or du combiné alpin (vendredi), de la descente (dimanche) et du géant (jeudi prochain).

«Elle est un peu déçue mais elle peut être fière de ce qu’elle a fait aujourd’hui avec ce qu’elle a vécu ces derniers jours avec sa jambe, s’est exclamé Patrice Morisod, l’un de ses conseillers. Ce n’est pas tous les jours qu’on remporte une médaille. Elle va lui faire du bien pour la suite. Il lui reste encore trois possibilités pour se parer d'or.» Avec encore une nouvelle fois toute la pression sur ses épaules…

Beat Feuz est en feu

«Cette piste se skie à l’instinct et j’adore ça!» Victorieux des deux épreuves de vitesse en mars dernier lors des finales à Saint-Moritz, Beat Feuz va-t-il à nouveau être le roi du monde cette semaine dans les Grisons? Auteur du meilleur chrono ce mardi à l’issue du premier entraînement de la descente, le Bernois semble dans tous les cas bien parti pour réaliser cet exploit. Dès ce mercredi, sur le coup de midi, il sera déjà l’un des favoris du super-G. Après Lara Gut hier, «Kugelblitz» se sent prêt à marquer son territoire sur cette piste du Corviglia qu’il apprécie particulièrement. «S’il est un peu différent qu’en Coupe du monde, c’est avec confiance que je vais retrouver ce tracé, remarque celui qui avait décroché du bronze en descente il y a deux ans à Beaver Creek. Il y a beaucoup de mouvements de terrain et des passages à l’aveugle. Tu dois oser et savoir te montrer joueur!»

S’il était un peu en retrait au début de l’hiver, Beat Feuz est monté en puissance ces dernières semaines avec notamment deux podiums en descente à Garmisch (2 fois 3e) et un autre dans le super-G de Kitzbühel sur une Streif où, en feu, il aurait pu s’imposer le lendemain dans la descente s’il n’avait pas chuté. L’Emmentalois, qui fêtera ses 30 ans samedi, le jour de la descente, se sent d’attaque. «Maintenant, si monter trois fois sur le podium m’a fait du bien pour la tête, les Mondiaux n’ont jamais rien à voir avec des courses de Coupe du monde, rappelle-t-il. Il y a plusieurs favoris et j’en fais partie. Mais si je veux montrer que je mérite ce statut, la concurrence ne s’est pas reposée sur ses lauriers depuis mes victoires l’année dernière. Il y a plein d’athlètes capables de s’imposer.»

Convaincu qu’il peut réussir de grandes choses, Beat Feuz ne ressent aucune pression, il adore ces courses d’un jour où on l’attend tout devant. «Comme à Wengen ou à Kitzbühel où il y a plein de monde, j’apprécie cette ambiance. Y compris les médias!» S’il ne faut jamais oublier Carlo Janka, toujours capable d’un coup d’éclat, Kjetil Jansrud, vainqueur de trois super-G cette saison, aura aussi des vues, comme Reichelt, Mayer et Kilde, sur la couronne du roi… C.MA. (TDG)