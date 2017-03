Lama crache sur le passé

Sans doute Bernard Lama attendait-il depuis un bout de temps qu’un journal lui ouvre ses colonnes, histoire qu’il dise enfin sa vérité, ses vérités. Le mensuel So Foot – à paraître ce jeudi – lui a de fait déroulé le tapis rouge et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien gardien du PSG et de l’équipe de France n’a pas pris de gants pour évoquer son passé et les relations qui l’ont accompagné. Mieux, il a choisi la sulfateuse afin de dégommer plusieurs figures du foot français.

Lama crache notamment sur Fabien Barthez, qui le devançait dans la hiérarchie des Bleus champions du monde en 1998: «C’est un bon soldat. Il est Blanc, pas très intelligent et il ne fait pas trop d’histoires. Fabien a été le symbole de la lutte «anti-Lama». Des joueurs voulaient me sortir de l’équipe et les médias ont joué le jeu de Barthez. Il a été le chouchou à une époque, mais plus personne ne l’appelle pour parler de football désormais.»

Marco Simone, son ex-partenaire au Parc des Princes et accessoirement ancien coach de Lausanne, en prend aussi pour son grade. «C’était un gros con qui se la racontait.»

Luis Fernandez n’est pas davantage épargné par celui qu’il a dirigé à Paris. «Avec lui, c’était le folklore. Intellectuellement, il y avait un décalage. A un moment, tout le monde voulait le cogner. Dans la gestion humaine, il était à côté de la plaque.» Comme Artur Jorge, à en croire Lama. «Lui, il avait été opéré du cerveau. Ça s’est vu tout de suite. Il était hors du temps.»

Les propos de l’ancien gardien, désormais âgé de 54 ans, n’ont pas manqué de faire jaser en France. Christophe Dugarry, lui aussi champion du monde en 1998, n’y a pas goûté: «Bernard doit être dans un mal-être, sûrement aigri», a-t-il dit. Aigri mais franc. Comme lorsqu’il avait «dézingué» les dirigeants du Stade Rennais, son club, dans L’Equipe en 2001. Et s’il ne faisait que dire tout haut ce que tant de gens pensent tout bas?

(TDG)