La sélection suisse sur piste sue sang et eau en vue des Mondiaux

Le soufflé n’est pas retombé. Et c’est tant mieux. Depuis octobre 2015 et les Européens de Granges, le cyclisme sur piste a (re)gagné ses lettres de noblesse dans notre pays. Un renouveau dans lequel Daniel Gisiger n’est pas étranger. Avant de reprendre le collier aux Mondiaux de Hongkong (12-16 avril), le coach national tourne la page olympique avec ce zeste d’amertume qui le poursuit. Une confession en forme d’introspection.

«Avant les Jeux, quelques grains de sable se sont infiltrés dans l’engrenage. J’étais au four et au moulin avec les Mondiaux juniors à Aigle en juillet. La préparation en a pâti et au Brésil, j’étais fatigué.» Notre interlocuteur poursuit avec l’honnêteté et la franchise qui le caractérisent: «Un entraîneur doit prendre des décisions, quitte à se tromper. Or, à un moment, j’ai un peu laissé aller et je suis ressorti de l’aventure olympique un peu frustré.» Et affecté. Vice-championne d’Europe l’année précédente, la Suisse a dû se contenter du 7e rang lors du tournoi de poursuite par équipes.

L’absence de Stefan Küng, blessé suite à une chute lors du chrono national sur route à Martigny n’a évidemment rien arrangé «Quand Silvan Dillier a annoncé son intention de participer à la cérémonie d’ouverture, entraînant les autres dans son sillage à Maracanã, j’aurais dû être plus ferme et dire non.» La page est définitivement tournée, Küng et Dillier se consacrant désormais à la route. Le Lausannois Théry Schir ne sera pas davantage du voyage à Hongkong. «Il a décidé d’opter pour la route cette année. Mais il est toujours très motivé. Je compte d’ailleurs sur lui pour les Européens de Berlin, en octobre.»

Approche différente

Leysenoud d’adoption, Daniel Gisiger parle de l’objectif que ses boys poursuivront à Hongkong: «Nous visons un temps de 3 minutes 59 - 4 minutes qui doit nous permettre de prendre place dans les huit. J’opérerai un tournus entre six coureurs. L’important sera d’avoir un groupe homogène.» Absent à Rio, Frank Pasche a fait de la piste sa seule priorité après avoir tenté sa chance sur la route au sein du Team Roth l’an passé. «Gagner une médaille serait quelque chose de grand. Ça fait longtemps que je tourne autour», souligne le sociétaire du Cyclophile Lausannois. «J’ai une chance lors des épreuves de scratch et de l’américaine.» Gaël Suter savoure l’événement par anticipation: «En 2016, j’ai eu beaucoup de stress. J’ai dû aller chercher des points afin de me qualifier pour les JO. Là, j’ai passé un hiver sans pression. J’ai travaillé dur mais l’esprit libre.»

«Gagner une médaille serait quelque chose de grand. Ça fait longtemps que je tourne autour»

Cyrille Thièry enchaîne: «Je n’ai pas les qualités du pur pistard. Je jongle entre la piste et la route. J’aurais 27 ans cette année et j’aimerais bien passer pro.» Le coureur de Chavornay commente en ces termes la venue du Néo-Zélandais Ross Machejefski aux côtés de Daniel Gisiger: «Il apporte des idées nouvelles, une approche plus scientifique. On sort ainsi de notre routine, de notre confort.» Olivier Beer parle d’expérience, celle qu’il a acquise durant sa carrière: «J’ai quelques championnats du monde et les JO de Rio à mon actif. Aussi, j’aborde cette échéance avec une certaine sérénité, explique le Morgien. Je me connais bien, je gère mieux mon stress.» Gaël Sutter sera engagé dans l’omnium et le tournoi de poursuite par équipe. Pour le coureur de Villeneuve, le vélodrome de Hongkong, où il a déjà disputé deux compétitions, présente des similitudes avec celui de Granges. La forme ondulée du toit est inspirée par celles de casques cyclistes. L’enceinte dispose d’une piste de 250 mètres et de 3000 places assises.

Au Vélodrome Suisse, les sélectionnés ont sué sang et eau sur leur home-trainer dans une salle qui est une antenne de l’Office fédéral du sport (OFSPO). Sous l’œil de deux experts scientifiques, les intéressés, dont Loïc Perizzolo, champion d’Europe de la course par élimination, ont pédalé dans des conditions climatiques proches de celles qu’ils rencontreront en Asie, à Hongkong puis à Tokyo.

Les JO 2020 se profilent effectivement à l’horizon et la relève suisse pointe déjà son menton. A commencer par Stefan Bisseger, Reto Müller et Marc Hirschi. L’été dernier, ils ont glané l’or aux Mondiaux juniors, le premier en poursuite individuelle, les autres dans l’épreuve de madison. Sans oublier Robin Froidevaux. Le Morgien est champion de Suisse junior en titre de l’omnium. Ces espoirs constituent autant de garants pour l’avenir.

(TDG)