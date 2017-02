La relève helvétique prépare de grosses échéances à Cergy

Promu dans le groupe 2A à l’issue d’une remarquable saison 2015-2016, le XV de Suisse fait désormais partie des 18 meilleures équipes européennes, derrière celles du tournoi des Six Nations et du groupe 1A qui constituent l’élite continentale formée des 12 meilleures formations. Le groupe dirigé par le directeur technique national Sébastien Dupoux espère réussir son opération maintien. Après une défaite 28-18 face au Portugal dans le cadre du Reunion European Trophy, les Helvètes ont vaincu la Moldavie 29-26. Avant de recevoir les redoutables Ukrainiens dimanche 12 mars à Plan-les-Ouates. A ne pas manquer…

Dans le sillage de ses aînés, la relève nationale affiche de réelles ambitions. Une troisième place l’an dernier en Hongrie dans le groupe B européen pour la sélection M17-M18 de rugby à 7 constitue une belle référence pour les espoirs. Ils espèrent confirmer leurs ambitions lors des grosses échéances qui les attendent. Le XV M18 disputera la Conférence 2 continentale du 15 au 23 avril en se rendant dans la cité slovaque de Piestany, alors que l’équipe de rugby à 7 retournera à Esztergom (Hongrie) les 2 et 3 septembre.

Afin de préparer au mieux ces importantes échéances, de gros efforts de préparation ont été consentis. Un stage va ainsi se dérouler ce week-end au centre sportif de Sergy, près de Saint-Genis; à l’initiative de Pascal Racaud, actuel manager des M18 helvétiques. «Ce sont quelque 60 espoirs helvétique nés en 1999 et 2000 qui se retrouveront en France voisine les 18 et 19 février. Nous avons dû nous exiler, car le Service des sports de la Ville de Genève n’a malheureusement pas pu trouver de terrain pour nous accueillir. Les responsables français nous ont ainsi ouvert leurs portes à des conditions très favorables. De même, il a fallu faire appel à la générosité de donateurs individuels, la Fédération suisse ne disposant d’aucun moyen pour financer les six stages que nous avons organisés pour préparer nos gars. Heureusement des passionnés comme Jean-Pierre Travasa, un ancien international, ou les entreprises Kyos et Ageda nous ont aidés», confie-t-il.

Ce sont ainsi une majorité de jeunes Genevois, la plupart issus du Servette Rugby qui effectue un très gros travail de prospection et de promotion sur le plan régional, des Vaudois et quelques Suisses alémaniques – qui viendront à leur frais! – qui se retrouveront à Cergy. «Il s’agira de l’avant-dernier camp. Après une dernière convocation à la mi-mars, 25 joueurs seront sélectionnés pour les Européens M18 à XV et à 7. A relever que plusieurs de ces joueurs seront alignés dans les deux compositions. C’est assez exceptionnel à ce niveau. Quant aux M17, ils participeront à une tournée en Belgique cette saison. Le tout sous la houlette de Olivier Gendroz et Ronny Karlen pour les M18 et de Julien Gratadoux et Remy Bouriasse pour les M17», conclut Pascal Racaud.

Même pauvre, le rugby helvétique s’attache à progresser.

(TDG)