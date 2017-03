La dernière minute de folie de Kawhi Leonard

Battus 112-110, les Rockets ont eu la «malchance» de tomber sur un Kawhi Leonard en état de grâce dans le «money time».

Auteur de 39 points dont 17 dans l'ultime quart-temps, Leonard a réussi un tir primé devant le Brésilien Nene pour donner un avantage de deux points aux Spurs (110-108). Il a ensuite contré le lay-up de James Harden pour fermer la porte aux Rockets. Auteur lui aussi de 39 points, James Harden a, en revanche, calé en fin de match avec seulement 4 points inscrits lors des douze dernières minutes.

Clint Capela a bénéficié d'un temps de jeu de 25 minutes. Le Genevois a inscrit 12 points (6 sur 11) et a capté 9 rebonds pour un différentiel de -5. Il n'a pas eu à armer un seul lancer franc de la rencontre, un exercice qu'il maîtrise désormais à force de labeur. Le temps où l'adversaire cherchait à l'envoyer sur la ligne des 4m60 semble révolu.

Schroder le bad boy

Thabo Sefolosha a, lui aussi, connu la défaite lundi soir. Atlanta s'est incliné 119-111 à domicile devant Golden State pour concéder un sixième revers lors de ses six derniers matches. Venu du banc, Andre Iguodala fut le «match winner» des Warriors avec ses 24 points.

Auteur de 23 points dont 19 en première période, Dennis Schroder est resté sur le banc pendant pratiquement toute la deuxième mi-temps. Il a été sanctionné par son coach Mike Budenholzer pour s'être disputé avec Dwight Howard après une mauvaise passe qui a permis à Stephen Curry de prendre un tir ouvert à 3 points.

