La corruption est en piste

La traque à la corruption est devenue une discipline olympique! Les enquêteurs chassent le gros gibier et ratissent large. Ceux du Parquet français financier, qui se penchaient sur l’attribution suspecte des championnats du monde d’athlétisme en 2021 à Eugène, ont levé d’autres lièvres. Ce n’est pas du menu fretin! Il y a là d’autres Mondiaux d’athlétisme, ceux de Doha en 2019, de Londres en 2017 mais aussi ceux déjà disputés à Pékin en 2015 et à Moscou en 2013. La piste frauduleuse mènerait même jusqu’en 2006 et la finale mondiale de Stuttgart!

Dans le collimateur de la justice française, on retrouve Lamine Diack, président de la Fédération internationale d’athlétisme (IAAF) de 1999 à 2015, déjà mis en examen pour corruption passive et blanchiment aggravé. Son fils Papa Massata Diack est quant à lui visé par un mandat d’arrêt international. Lui et ses sociétés sont au cœur de toutes les enquêtes françaises.

Le journal Le Monde a révélé la semaine dernière qu’une société liée à un richissime homme d’affaires brésilien lui avait versé, le 29 septembre 2009, soit trois jours avant l’élection de Rio comme ville hôte des JO 2016, 1,5 million de dollars. Il n’y a pas de fumée sans Jeux! Une autre de ses sociétés est aussi au cœur de l’enquête sur Tokyo. Les enquêteurs la soupçonnent d’avoir reçu 1,7 million d’euros par le comité de candidature de Tokyo 2020!

Si l’argent ne fait pas le bonheur, il fait le beurre des champions de la corruption. Vive le sport!

(TDG)