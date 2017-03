La Vaudoise lâche Swiss Cycling

Swiss Cycling va perdre son sponsor principal, La Vaudoise, à la fin de l'année. Après cinq ans de collaboration, la compagnie d'assurances a décidé de ne pas poursuivre son engagement avec la Fédération.

Swiss Cycling n'a pas encore trouvé de nouveau sponsor principal. Reste aussi à savoir si La Vaudoise mettra un terme à ses contrats avec le Tour de Romandie et le Tour de Suisse, qui s'achèvent également en fin d'année. Swiss Cycling a, par ailleurs, décidé de renforcer ses liens avec Infront Ringier.

La société de marketing traitait jusqu'ici séparément des intérêts du Tour de Suisse et de la Fédération. Elle va désormais tout gérer ensemble. «Il ne s'agit plus du Tour de Suisse et de Swiss Cycling, mais uniquement du cyclisme helvétique», a expliqué Olivier Senn, directeur de la Fédération, devant la presse à Granges. (ats/nxp)