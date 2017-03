La Suisse fait plaisir à un large public et assure son maintien

Le rugby demeurera à jamais un sport sans pareil. Qu’il s’agisse de Coupe du monde ou de championnats européens du groupe 2 A, qui concerne tout de même les 18 meilleures équipes européennes. Le XV de Suisse affrontait hier l’Ukraine avec pour premier enjeu le maintien sur le terrain des Cherpines à Plan-les-Ouates. Une victoire 54-18 a tout simplement établi qu’il allait demeurer dans ce groupe continental ô combien représentatif.

Le formidable élan de solidarité créé par les organisateurs, notamment par les biais des jeunes élèves, a fonctionné. Ils étaient plus de deux mille pour soutenir la Suisse. Comme de bien entendu dans cet affrontement décisif, il fallait faire le jeu et accepter l’affrontement. Les Suisses ont su y parvenir sur-le-champ. Face à un adversaire combatif qui a beaucoup fait parler sa 1re et surtout sa 3e ligne, qui lui ont même permis de marquer deux essais en percussion. Grâce à Taspendo, Lokamin et Lytsenko, sans oublier le coup de pied de Kosariev.

Mais en face, le XV de Suisse a non seulement su faire face, mais a déployé un fantastique jeu d’attaque. Tout simplement admirable. Et surtout une conception qui a respiré la joie, l’esprit de conquête. Superbe. Et qui a séduit tous les observateurs présents. Une preuve supplémentaire que le rugby demeure un sport qui sait respecter le plaisir et le partage. Quelques erreurs tactiques ont certes émaillé la première période. Mais le deuxième a pleinement répondu aux espérances. Les essais se sont succédé. Grâce à un collectif admirable et la présence d’éléments comme Gros, Wullschlleger, Ecoffier.

Bref, un XV soudé comme jamais. Et une force terrible affichée sur le flanc gauche. Ainsi la Suisse va assurer son maintien dans ce groupe qu’elle vient d’intégrer après deux promotions. «Je suis heureux. Des magnifiques résultats, mais surtout de l’état d’esprit de ce groupe. Nous avons d’ores et déjà assuré notre maintien et ressenti un profond sentiment avec notre public. Nous savons tous qu’il reste du travail à accomplir. Mais désormais nous pouvons regarder vers l’avant. Et pourquoi pas la troisième place de notre groupe?» soulignait le directeur technique national, Sébastien Dupoux. (TDG)