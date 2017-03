La Suisse éliminée tôt du team event à Aspen

La Suisse n'a pas passé le cap des quarts de finale du team event des finales de Coupe du monde à Aspen. Le quatuor helvétique a été défait par l'Allemagne, alors que la victoire est revenue à la Suède.

Il n'a manqué qu'un centième à Luca Aerni, mais c'est Stefan Luitz qui a été le plus rapide. Et l'Allemagne a pu se qualifier au temps avec 0''03 d'avance sur les Suisses. S'il faut désigner une «coupable», c'est Wendy Holdener. La Schwytzoise a perdu 0''29 sur Lena Duerr lors de son parcours. Les victoires de Daniel Yule et de Mélanie Meillard n'ont pas suffi.

La Suisse n'a pas réussi à effectuer la passe quatre lors de cet événement sympathique mais pas forcément très suivi. Les Helvètes l'avaient emporté en 2014 à Lenzerheide, en 2015 à Méribel et l'an dernier à St-Moritz.

Tombeurs des Suisses, les Allemands ont atteint la finale où ils n'ont été battus (3-1) que par les Suédois et leur technique impressionnante pour coucher les portes. C'est d'ailleurs Mattias Hargin qui a réussi le meilleur temps absolu en 18''70. Les Suédois remportent pour la deuxième fois un team event après 2014.

En quarts de finale, les Scandinaves ont sorti l'Autriche. La troisième place est revenue à la France, championne du monde en titre, qui a battu l'Italie 4-0 lors de la petite finale.

(ats/nxp)