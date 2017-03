La France, c’est géant!

La France n’a certes pas gagné «son» Euro l’été dernier, mais il ne fait aucun doute qu’elle a de l’or entre les pieds. En termes de football, en tout cas…

Preuve en est la sélection livrée par Didier Deschamps, lequel a inclus quatre nouveaux visages dans son groupe: les attendus Kylian Mbappé et Benjamin Mendy (AS Monaco), ainsi que Corentin Tolisso (OL) et Florian Thauvin (Marseille). Soit quatre hommes en lesquels «DD» croit beaucoup: «J’ai des joueurs de qualité, le choix… L’âge n’est pas un problème. C’est le talent qui compte avant tout.»

On savait que l’avenir allait s’écrire avec eux, mais c’est déjà le présent qui les (r)attrape. Rien de tel pour confirmer que le réservoir des Bleus, qui rencontreront le Luxembourg et l’Espagne la semaine prochaine, est inépuisable.

Imaginez en effet que Didier Deschamps peut actuellement se priver de Bakayoko, Cabaye, Coman, Corchia, M. Dembelé, Digne, Fékir, Lacazette, Mandanda, Martial, Sakho, Sissoko, Valbuena et autres Varane…

Si la convocation de Mbappé était souhaitable, pour ne pas dire souhaitée par la France entière, elle amène mine de rien quelque chose d’inédit dans l’histoire, le joyau monégasque étant le… premier joueur né après la Coupe du monde 1998 à intégrer les Bleus! Il n’a donc pas «vu de ses yeux» son futur sélectionneur brandir le trophée dans le ciel parisien.

Pas de quoi toutefois insinuer le doute dans l’esprit du coach, lequel a affirmé s’être depuis longtemps fait une raison sur le potentiel de Mbappé: «Il est jeune, oui, mais le talent n’attend pas. J’avais envie de le voir dans le groupe. Kylian a beaucoup, beaucoup (ndlr: oui, oui, deux fois!) de qualités.»

Tout pour illuminer le système offensif français comme il éclaire celui de l’AS Monaco. Tout, aussi, pour se muer en leader de ces quatre garçons dans le vent.

