La Chaux-de-Fonds assure presque sa 2e place

La Chaux-de-Fonds a quasiment assuré sa 2e place dans la phase préliminaire du Championnat de LNB après sa victoire 4-1 à Thurgovie lors de l'antépénultième journée. A la peine depuis janvier avec seulement six succès en 13 matches, les Neuchâtelois préservent donc l'essentiel.

Les buts chaux-de-fonniers ont été marqués par Carbis, Leblanc, Hecquefeuille et Ganz. Cette défaite de Thurgovie entretient un semblant de suspense pour la 8e et dernière place qualificative pour les play-off. Alors qu'il reste six points en jeu, les Thurgoviens en comptent 5 d'avance sur le 9e, Winterthour, battu 6-2 chez lui par Rapperswil-Jona.

Les Lakers, justement, 3es à 5 points de La Chaux-de-Fonds, restent la seule formation à pouvoir encore menacer les «Abeilles».

Leader battu

La deuxième équipe classée aura la certitude d'affronter Viège en quarts de finale. Pas forcément un cadeau. Les Haut-Valaisans, dont la 7e place est entérinée, sont allés battre le leader, Langenthal (1-5). Les Bernois, il est vrai, peuvent relâcher un peu la pression en attendant les séries finales car ils ne peuvent plus être rejoints.

Ajoie a cartonné: victoire 9-1 contre des GCK Lions en roue libre. Les «Lionceaux» zurichois restent sur quinze défaites de suite à l'extérieur. Red Ice a cédé sa 4e place à Olten en s'inclinant 4-2 à Martigny face aux Soleurois. Enfin, dans un match sans enjeu, Zoug Academy a battu les Ticino Rockets 3-1. (ats/nxp)