L’incroyable retour gagnant de Gazzetta

D’abord, la fierté, comme ça, dans l’instant. Regarder des jeunes garçons qui ont subitement pris un coup de vieux: Young Boys au tapis, autrement dit. C’était mercredi soir, au Stade de Suisse, et ceux qui évoquaient avant ce quart de finale de Coupe un possible exploit de Winterthour faisaient rire tout le monde. Ceux qui auraient envisagé, à la pause et alors que les Bernois menaient 2-0, une improbable qualification des Zurichois, auraient passé pour des fous. C’est pourtant ce qui s’est produit. Pour le plus grand bonheur de Karim Gazzetta.

Exilé à Winterthour, l’ex-Servettien a disputé les 120 minutes de la rencontre. C’était son premier match sous ses nouvelles couleurs! Arrivé fin septembre, il s’était blessé le 1er octobre lors de son premier entraînement. Il a passé cinq mois à ruminer son spleen. Et, surtout, à travailler dur pour retrouver le niveau. Des blessures de dernière minute chez plusieurs titulaires, un nouvel entraîneur depuis quinze jours et voilà Gazzetta propulsé sur la pelouse du Stade de Suisse.

«C’était fou, raconte le Genevois. A la pause, notre nouveau coach, Umberto Romano, nous a dit qu’un seul but suffirait à faire douter YB. On l’a marqué et, là, on a compris que c’était possible. Il y a eu l’égalisation, les prolongations. Franchement, pour mon premier match avec Winterthour, ma première partie depuis ma blessure, c’était compliqué durant ces prolongations. Mais au bout, il y a eu cette victoire. Parce que nous étions plus forts mentalement.»

Cela s’appelle aussi la magie de la Coupe, quand le petit, en délicatesse en Challenge League (9e rang), terrasse aux tirs au but le club de l’élite. Pour Karim Gazzetta, la saveur de cette victoire est toute particulière. C’était comme s’il tirait un trait sur tous les mauvais moments de ces derniers mois.

«Enfin! lâche-t-il d’ailleurs. Il y a eu le moment où Servette m’a fait comprendre qu’il ne comptait plus sur moi. Pas de problème, il y a beaucoup de bons joueurs au même poste, aucun souci en réalité. Mais ensuite, j’arrive à Winterthour et je me blesse, avec donc cinq mois de galère. Je suis resté fort dans ma tête, faisant abstraction de ce qui pouvait être dit sur moi. Alors oui, jouer et éliminer YB est une belle récompense. Maintenant, il faut que j’enchaîne les matches. J’ai envie de prouver ce que je vaux. J’ai toujours dit que Winterthour était le début d’une nouvelle histoire.»

C’est tout le mal que l’on souhaite à Karim Gazzetta.

(TDG)