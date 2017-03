L’équipe de Suisse veut assurer son maintien

Après une défaite honorable (28-18) face au Portugal et une précieuse victoire contre la Moldavie (29-26), le XV helvétique va jouer gros, dimanche à Plan-les-Ouates (15 h) dans le cadre du groupe 2A du championnat européen. Sur le terrain des Cherpines, les hommes du directeur technique national (DTN) Sébastien Dupoux reçoivent en effet l’Ukraine, lanterne rouge au classement. En cas de succès, la Suisse assurerait son maintien, seul le dernier classé étant relégué. Une rencontre importante, qui offre aussi l’occasion d’évoquer le monde du ballon ovale en Suisse et de mieux faire connaissance avec le technicien français.

L’identité du DTN: «Je suis d’origine française et en poste depuis deux ans et demi. Je chapeaute tous les secteurs du rugby helvétique, de l’équipe fanion à tous les niveaux de formation. De fait, je fonctionne depuis longtemps en tant que professionnel du rugby. D’abord comme directeur technique régional des Alpes, puis dans le secteur junior de la Fédération française, avant de venir en Suisse.»

Le niveau de l’équipe nationale: «Elle a successivement obtenu deux promotions pour disputer actuellement le Reunion European Trophy, qui réunit les équipes placées derrière les formations disputant le Tournoi des Six Nations et l’élite continentale réunie au sein du groupe 1A. Le XV de Suisse appartient donc aux 18 meilleures sélections européennes, si l’objectif du maintien est réalisé. Suivant ses résultats, elle pourrait même gagner quelques rangs dans la hiérarchie.»

L’effectif: «Il est composé pour un tiers de joueurs évoluant en Suisse. Les deux autres tiers militent en France, certains à un haut niveau.»

Le bilan après deux matches: «Nous avons réussi une bonne performance contre le Portugal, qui vient d’être relégué du groupe 1A. Un moment, nous ne nous trouvions qu’à trois points des Lusitaniens… La victoire face à la Moldavie a confirmé la vaillance d’un groupe équilibré et solidaire, qui a bien maîtrisé le jeu et réalisé une bonne deuxième mi-temps.»

Le match contre l’Ukraine: «Je compte sur le même état d’esprit. D’autant que nous serons privés de trois joueurs jouant respectivement à Oyonnax, Agen (Pro D2) et Bourg-en-Bresse (Fed. 1). Mais je demeure confiant dans la fierté d’une équipe possédant un réel potentiel. Quant à l’Ukraine, elle a longtemps occupé une place de choix dans le concert européen. Elle est moins performante aujourd’hui car elle souffre indirectement des problèmes politiques et financiers que rencontre le pays.»

Les perspectives: «Je crois qu’à l’heure actuelle, la Suisse se trouve à sa place. Le but reste d’assurer la stabilité à cet échelon de jeu, sans imaginer une éventuelle promotion dans l’élite. Il faut encore étoffer ce jeune contingent. Cela nous permettrait peut-être de viser un top 3. Mais nous défendons surtout un projet à l’horizon 2020. Poursuivre le travail effectué passe par un effort sur le plan de l’encadrement, de la prospection et de la progression des jeunes comme des dames. Pour cela, il faut améliorer les structures, notamment en créant des terrains synthétiques et en mettant sur pied plus de stages de formation. Dans cette optique, il faudra évidemment augmenter le budget. Pour l’instant, on dépense ce que l’on a, c’est-à-dire peu… Un apport financier passe naturellement par une amélioration de notre présence médiatique et par la recherche de nouveaux partenaires, cela face à des sports qui sont déjà solidement implantés en Suisse. Mais sans sacrifier les valeurs qui font la beauté du rugby.»

(TDG)