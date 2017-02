L'entraînement dames retardé à St-Moritz

La neige joue les trouble-fête lors de la première journée des Mondiaux de St-Moritz.

L'entraînement en descente des dames a été repoussé de 10h30 à 12h30.

Les organisateurs ne se sont pas encore prononcés sur l'entraînement masculin, qui devait partir à 12h30.

Ladies 1st DH training at #stmoritz2017 now delayed to 12:30 CET.