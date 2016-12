L'ancien Servettien Martin Liechti flambe sans brûler les étapes

C’est un des grands espoirs du football suisse. Martin Liechti (18 ans) a usé ses premiers crampons au Lancy-Sports et au Servette FC, mais c’est sous le maillot du FC Bâle qu’il a vraiment éclaté, en marquant notamment un but décisif contre Arsenal, il y a deux semaines, en Youth League. Le Genevois joue en équipe nationale, il espère rejoindre l’équipe fanion du club rhénan, mais, surtout, il ne perd pas la tête.

La progression de Martin Liechti a franchi un premier cap avec son intégration au sein des M16 grenat entraînés par Domingos Ribeiro. Puis, très naturellement, il a fait son entrée dans le centre de la Swiss Football League de Payerne. Déjà se dessinait le début d’une belle aventure sportive que l’intérêt manifesté?par les scouts du FC Bâle n’a fait qu’accélérer…

«Je n’ai pas hésité»

Libéré par le Servette FC, l’espoir genevois a ainsi bouclé la saison 2013-2014 au sein du club rhénan avec une Coupe de Suisse à la clé. Auparavant, il avait terminé le Cycle puis obtenu un CFC d’employé de bureau. «Mes parents ne voulaient pas que je me lance dans le football sans un «papier». Ils avaient bien raison.»

Aujourd’hui, c’est sûr, Martin Liechti ne regrette pas son départ sur les bords du Rhin. «Je n’ai pas hésité à partir. Je sentais mon avenir genevois un peu compromis. A Bâle, j’ai été magnifiquement accueilli et j’ai tout de suite senti que mon assiduité serait récompensée», confie-t-il. Pour lui, tout s’est alors enchaîné: «La victoire en Coupe m’a propulsé vers l’élite des espoirs. C’était difficile de gagner sa place. J’y suis parvenu. D’abord en entrant de plain-pied avec les M18 rhénans, puis chez les M21, qui marchent très bien cette saison en Promotion League. Je suis titulaire et je reste le plus jeune élément du contingent.»

Parti un petit peu en catimini du Servette FC, Martin Liechti a désormais éclaté au grand jour. Responsable des espoirs rhénans, l’ancien international Raphael Wicky applaudit ses performances. Entraîneur des M19 helvétiques, Gérard Castella l’a déjà aligné deux fois contre le Danemark. Et son but contre Arsenal a marqué les esprits! «Revenant de blessure, j’ai eu la chance de marquer, ce qui nous a définitivement qualifiés les barrages menant aux 8es de finale de la Youth League (ndlr: Coupe d’Europe des jeunes). Quelle réussite!»

Un but qui se raconte

Ce but, il aime à le raconter: «Placé sur le flanc droit, alors que je suis un gaucher naturel et que je joue souvent en No 10, j’ai réussi à envelopper mon tir, qui s’est fiché dans la lucarne du gardien d’Arsenal. Du délire! Mais nous avons failli payer cher cette euphorie. Les Anglais ont manqué de peu le 2 à 1 qui nous aurait éliminés», se souvient-il modestement.

Voilà qui nous rappelle que Martin Liechti garde les pieds solidement sur terre. «Je sais qu’il faut travailler dur pour atteindre un objectif.? Le mien, c’est clairement de devenir footballeur professionnel. Le centre de formation «Nachwuchs» de Bâle est un formidable tremplin. Il est selon moi le meilleur de Suisse et sans doute l’un des plus performants d’Europe. Je suis parvenu à m’y intégrer. Maintenant je bénéficie d’un contrat pro, qui devrait être reconduit jusqu’en 2017. Avec des perspectives d’appartenir au cadre de l’équipe fanion, avec laquelle je me suis déjà entraîné. J’ai même joué quelques minutes lors d’un match d’avant-saison contre Saint-Gall… Je ne peux rêver mieux», lance-t-il dans un sourire.

La question se pose alors. Pensez-vous à un transfert dans un grand club européen? «Non, ce n’est absolument pas à l’ordre du jour. Je veux rester fidèle au FC Bâle, qui m’a fait confiance. Plus tard, on verra. Je ne veux surtout pas brûler les étapes!»

Déjà sage, Martin Liechti. Une qualité plutôt rare dans le monde, devenu fou, du football actuel!

