«L’amour a grandi autour de moi. Mais cela ne m’écarte pas du travail»

A 53 ans, Vladimir Petkovic a réussi la première partie de son pari. Intronisé il y a deux ans et demi à la tête de l’équipe de Suisse, il n’était pour certains au mieux qu’un troisième choix après les refus de Lucien Favre et de Marcel Koller, au pire une erreur de casting incapable de succéder au demi-dieu Ottmar Hitzfeld. Mais ça, c’était avant. Avant une qualification logique pour l’Euro 2016. Avant un parcours en France qui a retenu l’attention jusqu’à la cruelle épreuve des tirs au but contre la Pologne, en 8es de finale. Avant, enfin, un début de qualification idéal pour la Coupe du monde 2018, avec quatre succès en quatre rencontres, première place du groupe en poche et trois points d’avance sur le Portugal.

De quoi asseoir la crédibilité d’un homme qui en avait bien plus besoin qu’il n’y paraît. Ainsi le Vladimir Petkovic parfois à fleur de peau a cédé la place à un sélectionneur sûr de lui. Au Royal Savoy de Lausanne, là où la Suisse résidera la semaine prochaine avant son match contre la Lettonie à Genève (le 25 mars), il est plus «Vlado» que «Petko», plus ouvert que sur la défensive. Chronique d’une métamorphose qui suit celle de l’équipe de Suisse?

Vladimir Petkovic, on vous sent bien plus serein qu’à un moment où vous appeliez à l’union sacrée autour de la sélection et sans doute de vous-même aussi…

En réalité, c’est tout un processus qui s’est mis en place. Il y a eu certains moments plus compliqués, mais j’ai toujours eu la volonté de mettre en avant le caractère positif du travail fourni. D’en faire aussi la démonstration sur le terrain, avec l’équipe. Et puis j’ai pour philosophie de prendre chaque jour qui passe comme une nouvelle expérience.

Mais le regard sur vous est différent désormais et cela semble vous libérer.

Depuis un an maintenant, beaucoup de choses ont changé, c’est vrai. Oui, il y a comme une forme d’amour qui a grandi autour de moi, mais je m’attache toujours aux mêmes valeurs: confirmer cela sur le terrain avec des résultats, rester positif. Je trace une ligne et je m’y tiens, sans tomber très bas s’il y a des problèmes ou si certains doutent de moi, sans croire que je suis tout en haut si tout va bien et que l’on me félicite.

Mais cette reconnaissance vous fait du bien, non?

Bien sûr que c’est agréable! Il y a une acceptation désormais et c’est toujours plus simple à gérer qu’autre chose. Mais cela ne m’écarte pas du travail, du chemin à suivre. Peut-être que les gens, ou certains médias, ont aussi appris à me connaître. Et qu’ils ont découvert un homme normal. On se comprend mieux quand on fait l’effort de mieux se connaître.

Dans ces moments où tout va bien, vous aimeriez sans doute passer plus de temps avec la sélection. Est-ce frustrant de ne pouvoir travailler que par à-coups et pas au quotidien comme en club?

Quand j’ai accepté ce poste, je savais à quoi m’attendre. Je fais avec, ce n’est pas un souci. En revanche, une pause de quatre mois comme nous venons de la vivre, c’est différent. Nous ne repartons pas de zéro, mais il va bien falloir reprendre certains points, ensemble.

C’est là tout le travail psychologique indispensable en sélection?

Oui, c’est encore plus essentiel qu’en club. Il faut faire passer des messages, positifs, pour le groupe. Je le fais en permanence. Et tout cela s’adresse aux internationaux. C’est un message positif qui existe depuis le premier jour. En gros, je ne veux pas d’une équipe qui se cache, je veux que la Suisse soit un protagoniste de son propre destin. Nous avons progressé sur ce plan, comme on l’a vu à l’Euro 2016. Et nous en avons récolté les fruits contre le Portugal, lors du premier match des éliminatoires pour le Mondial 2018 (ndlr: victoire 2-0).

Avec une part de réussite aussi, idem en Hongrie, voire en Andorre, avec ce match chichement gagné contre des amateurs…

Oui, mais la chance, il faut la provoquer. Nous avions déjà réussi à le faire lors de la précédente campagne, notamment contre la Slovénie à Bâle, pour nous imposer sur la fin. En fait, il faut y croire et c’est peut-être ce qui manquait un peu à cette équipe avant. C’est également la force des grandes sélections que de faire la différence plus régulièrement que les autres sur ces détails.

«La Suisse a son destin en main»

La Suisse est en tête de son groupe qualificatif au Mondial 2018, devant le Portugal, et doit assumer un rôle de favori: simple ou compliqué?

Seulement réaliste. Pas de problème. Les quatre premières victoires appartiennent au passé, je ne pense qu’à la Lettonie, ce match à Genève le 25 mars. En fait, depuis le premier match des éliminatoires, je veux que la Suisse assume un rôle de favori. Les quatre prochains mois doivent servir à asseoir cette réalité.

Il y a des joueurs blessés qui manqueront à l’appel (Rodriguez, Embolo, Zakaria). Votre liste des 23 est-elle déjà claire pour vous?

Le groupe n’est pas fermé. Mais il existe. Je regarde, d’autres que moi aussi sont attentifs aux performances de ceux qui peuvent nous intéresser. Remo Freuler fait partie de ces joueurs suivis de près.

Pensez-vous que la première place pourrait se jouer en octobre au Portugal, lors du dernier match de ces éliminatoires?

Si c’est ainsi, on fera avec. Mais je ne regarde pas si loin. En fait, il ne faut pas y penser. Nous sommes devant au classement, nous avons notre destin en main, voilà tout. Et il faut rester dans cette configuration-là.

Quid de Granit Xhaka, un leader de la sélection, mais qui a déjà récolté trois cartons rouges cette saison, deux avec Arsenal et un avec la Suisse: inquiet?

Non. C’est comme quand un joueur revient de blessure et qu’il y pense trop: il se blesse à nouveau. Granit est sans doute en insécurité sur sa manière de s’impliquer dans les duels et cela a conduit à des soucis ponctuels. Mais il est fort mentalement et je n’ai aucune crainte pour l’avenir. D.V. (TDG)