Kyrgios forfait, Federer verra les demies!

Roger Federer a rejoint, sans jouer, Stan Wawrinka en demi-finales du Masters 1000 d'Indian Wells. Le Bâlois a bénéficié du forfait de l'Australien Nick Kyrgios, qui devait l'affronter en quart de finale mais qui a renoncé en raison de ce qu'il pense être une intoxication alimentaire.

Roger Federer jouera samedi contre le vainqueur du duel entre l'Américain Jack Sock et le Japonais Kei Nishikori. Dans le haut du tableau, la demi-finale opposera Stan Wawrinka à l'Espagnol Pablo Carreño Busta.

I'm so sorry but I can't play @BNPPARIBASOPEN today. ???????? pic.twitter.com/K5spWRgtLk