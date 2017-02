Kristina Mladenovic: «Sur le court, il n’y a plus d'amitié!»

1er tour de Fed Cup, J-3. Et l’affiche Suisse-France s’annonce explosive, passionnante. La tension n’est pas encore tout à fait montée à Palexpo, mais sans doute n’est-ce qu’une question d’heures. Premières à se livrer à la presse, les Françaises ont tenu des propos lucides et intéressants. Morceaux choisis des paroles de Kristina Mladenovic, récente lauréate de son premier tournoi WTA à Saint-Pétersbourg.

Kristina, vous voilà en piste pour votre première rencontre de Fed Cup sous les ordres de Yannick Noah… Oui, et c’est un vrai privilège pour nous. Après avoir été coachées par Amélie Mauresmo, nous retrouver avec Yannick et Mary (ndlr: Pierce, vice-capitaine) est incroyable. On ne pouvait pas espérer mieux pour continuer l’aventure.

Mine de rien, vous n’étiez pas née lorsque Yannick Noah jouait. Est-il vraiment une figure aussi pour vous?

Oui, bien sûr. J’ai vu des vidéos de lui et plein d’images lorsque j’étais gamine. C’est un exemple pour nous, un vrai champion. L’avoir à nos côtés, sur la chaise, c’est exceptionnel.

Personnellement vous arrivez en pleine confiance après votre titre en Russie…

Oui, je sors d’une semaine parfaite. Généralement on perd à chaque fois et là, terminer le dimanche avec un trophée est quelque chose de nouveau pour moi en simple. C’est super. Alors oui, mes sensations sont bonnes. Et la surface de Palexpo est assez similaire à ce que j’ai connu à Saint-Pétersbourg.

Vous allez affronter Belinda Bencic, ce week-end. On vous sait très proches toutes les deux…

Oui, Belinda est ma meilleure amie, sur le terrain comme dans la vie. Mais je crois être capable de faire la part des choses. Sur le court, il n’y a pas d’amitié qui tienne. Nous nous sommes déjà affrontées par le passé et ce fut à chaque fois de grosses bagarres. Ça devrait encore être intéressant ce week-end. Je me prépare en tout cas au mieux. Et ce sera à celle qui sera la plus intelligente tactiquement que devrait revenir cette partie.

(TDG)