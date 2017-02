José Mourinho pas exaucé au tirage au sort

José Mourinho souhaitait affronter Lyon en 8e de finale de l'Europa League. Il n'a pas été exaucé: Manchester United se mesurera avec les Russes de Rostov.

Le manager portugais des Red Devils aurait bien aimé un court déplacement au prochain tour, avait-il dit après avoir éliminé Saint-Etienne en 16e de finale. La perspective d'un long voyage en Russie ne va donc guère le réjouir.

Just the 3,744 mile return trip for Mourinho and #mufc before the FA Cup game at Chelsea, then....