Joakim Noah suspendu après un contrôle positif

Joakim Noah est suspendu vingt matches pour infraction à la réglementation de la NBA sur les substances prohibées. Le pivot des Knicks a fait l'objet d'un contrôle positif.

Ce contrôle a révélé les traces d'une substance contenue dans un complément alimentaire vendu librement en commerce. Le Français devrait écoper de dix matches de suspension pour la saison 2016/17 et de dix autres pour la saison 2017/18. La substance incriminée ne figure plus dans la liste des produits prohibés de la convention collective qui entrera en vigueur la saison prochaine.

C’était annoncé, c’est officiel. Joakim Noah prend 20 matches pour avoir ingéré un produit interdit (LGD-4033). #NBA #Knicks pic.twitter.com/Nhhy8Muuy5 — Christophe Remise (@CRemise77) 25 mars 2017

Joakim Noah n'est plus apparu en NBA depuis le 4 février. Il a subi fin février une arthroscopie du genou gauche et son absence devait initialement être de trois à quatre semaines. L'ancien pivot des Chicago Bulls, élu meilleur défenseur de NBA en 2013/14, enchaîne les déconvenues et pépins physiques depuis trois saisons.

Il a été opéré une première fois du genou gauche en mai 2014, ce qui avait perturbé sa saison 2014/15, puis en 2015/16, il a perdu son statut de titulaire à Chicago, avant de se blesser à une épaule et de devoir stopper sa saison dès janvier 2016. Il pensait pouvoir se relancer à New York, la ville où il a grandi, où les Knicks lui ont offert un contrat de quatre ans d'une valeur de 72 millions de dollars.

Mais les Knicks ont vécu une nouvelle saison catastrophique et ses statistiques sont encore en retrait avec 5 points et 8,8 rebonds en 22'1 de jeu par match.

