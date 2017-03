Jérémy Desplanches s’est tatoué des anneaux pour aller à Tokyo

Quand on a touché les étoiles, il est souvent compliqué de revenir aussi vite sur terre. Or si Jérémy Desplanches n’oubliera jamais toute cette effervescence, cette magie des JO et ses deux semaines passées tout là-haut, sur son nuage de Rio, à peine a-il atterri à Nice qu’il s’est remis à l’eau. Avec cette idée obsessionnelle en tête de replonger vers de nouvelles aventures. Revivre, dans quatre ans à Tokyo, cette expérience unique, mémorable. C’était un rêve d’enfance. «Du coup, je me suis fait tatouer les anneaux olympiques sur le bras, comme ça, lors de chaque entraînement, quand je suis dans le dur, je les vois et cela me motive!»

Si le Genevois de 22 ans a vite replongé dans ses urgences, il n’y a eu ni décompression ni vague à l’âme. «Tous les nageurs qui avaient vécu, comme moi, leurs premiers Jeux m’avaient prévenu que ce serait très difficile de se remettre dans le coup, reconnaît l’Onésien. Mais en ce qui me concerne, j’étais tellement borné que lorsque je suis retourné à la piscine à Nice, je n’avais qu’une envie: reprendre l’entraînement pour être encore meilleur dans quatre ans.»

Plus les mêmes erreurs

Une à deux semaines et des centaines de traversées plus tard lui ont suffi pour retrouver le bon rythme. Pour lui, la brasse, le crawl et le dos, c’est moins compliqué que d’apprendre le japonais! «Comme j’ai déjà réalisé les temps me permettant d’aller à Tokyo, je peux me préparer sereinement», se réjouit-il, conscient qu’au Japon, il ne commettra plus les mêmes erreurs qu’au mois d’août.

«Il est vrai qu’à Rio, j’étais content d’être arrivé en demi-finale, regrette-t-il avec le recul. Mais étant perfectionniste dans l’âme, le temps n’était vraiment pas top et les détails n’étaient pas là. Avec tout ce qui se passait autour, je me suis fait avoir comme un débutant par la pression de l’événement.» C’est aujourd’hui du passé.

En attendant de replonger dans les anneaux, le Genevois nage depuis jeudi aux Vernets, où se déroulent les championnats de Suisse en grand bassin. «J’adore ma ville. Ici, c’est ma maison, ma piscine, je la connais par cœur…» C’est avec un pincement au cœur qu’il a retrouvé aussi ses amis qui se trouvaient avec lui au Brésil. Mais qu’on se le dise: il n’est pas venu dans ce bassin de jouvence pour faire de la figuration. «Pour moi, un titre, c’est un titre, sourit-il. Je reste assez pointilleux et je prends cette compétition comme un très bon entraînement, avec sérieux.»

Son entraîneur français, Fabrice Pellerin, l’encourage d’ailleurs à aligner des compétitions. «J’en suis bientôt à une dizaine depuis le début de l’année, explique le multiple recordman de Suisse du Team Genève. Mon but est d’être à un bon niveau tout le temps, même si cela se traduit par une grosse fatigue.»

Son but? Les Mondiaux

A Genève, le régional de l’étape promet des coups d’épate, des médailles et des records. «J’aimerais bien remporter toutes les épreuves des 4 nages au programme et, après mon titre du 200 m brasse de jeudi, m’amuser encore un peu dans cette discipline», sourit un champion prêt à aligner des kilomètres avant les Mondiaux prévus du 12 au 28 juillet à Budapest. «C’est l’objectif majeur de ma saison, renchérit Jérémy Desplanches. Comme je suis déjà préqualifié, je peux me concentrer uniquement sur cela.» En Hongrie, il rêve d’atteindre une finale. «Ce serait un peu dans la suite de ma progression depuis quelques années, une confirmation du travail et un très bon signe pour les années qui viennent.»

Avec, of course, sur son bras droit – et dans sa tête – ces cinq anneaux qui riment fort avec Tokyo. Comme une carotte devant les yeux. «Mon rêve serait d’entrer dans le top 5!» Quand on a touché un jour les étoiles, difficile de garder les pieds sur terre…

Haldemann a encore changé de bassin

S’il est aussi revenu de Rio avec des images idylliques plein la tête, Alexandre Haldemann (22 ans) a mis plus de temps que Jérémy Desplanches à se remettre dans le bain. Après avoir décidé, sur un coup de tête, de changer de club avant les JO au Brésil en passant chez le voisin, le revoilà déjà de retour dans le bassin d’à côté. Comme avant, avec Natation Sportive Genève. «J’ai été relativement déçu de mon passage à Genève Natation, où la manière de s’entraîner ne m’a pas convenu, explique le Genevois. Je suis donc revenu là où je me sentais le mieux.» Corollaire: il doit rattraper son retard physique et retrouver petit à petit la technique qu’il avait avant de s’exiler. «Du coup, on ne vise pas le court terme pour l’instant», dit-il. Les Mondiaux de Budapest, en juillet, ne sont donc pas encore dans son viseur. «Ce sont plutôt les JO de Tokyo qui trottent dans ma tête, mais si j’y vais dans quatre ans, ce sera avec des objectifs bien plus élevés. Or, pour y arriver, c’est étape par étape…»

Et cela passe par Genève lors de ces Nationaux. «Avec mes capacités actuelles, je nage avec le cœur.» Après un titre jeudi sur 400 m libre et de l’argent ce vendredi sur le 200 m, il visera encore des médailles ce samedi dans le 50 et le 100 m libre ainsi que sur le 100 m papillon. C.MA (TDG)