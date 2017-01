Janka, Feuz et Küng savent comment faire pour gagner ici!

Dompter le Lauberhorn, gagner à Wengen, devenir, comme Défago, Müller ou Collombin, le roi du monde! Didier Cuche, Bernhard Russi et Pirmin Zurbriggen en ont fait toute une montagne durant leur carrière, mais cette piste si mythique, au pied de la Jungfrau, a toujours repoussé leurs avances. Chaque skieur suisse, qui arrive au plus haut niveau, a rêvé un jour de l’épingler à son palmarès.

Monter dans ce petit train d’une autre époque avant de connaître une descente d’enfer: Carlo Janka, Beat Feuz et Patrick Küng, qui ont franchi, eux, le mur du songe en 2010, 2012 et 2014, y ont pensé très fort mardi au moment de s’asseoir dans ce tortillard. Lorsqu’ils s’approchent de cette station d’un autre temps, le cœur bat toujours plus fort qu’ailleurs.

Le Hundschopf, la Minschkante, ce tracé racé où les cuisses brûlent, où l’athlète est en feu, avec plus de quatre minutes d’effort, ils l’ont bien en tête. La légende est en route…

Désormais consultant pour la Télévision suisse alémanique, Bruno Kernen, lui le Bernois, le héros local qui avait eu aussi sa grosse dose d’émotion en 2003 en s’imposant sept ans après son premier triomphe, est convaincu que les trois Helvètes peuvent à nouveau réviser cette classique et briller cette semaine dans l’Oberland. Cela tombe plutôt bien. Car à moins d’un mois des Mondiaux de Saint-Moritz, les Helvètes ont un urgent besoin de résultats, de se rassurer.

Rapides aux entraînements

«Quand vous avez déjà gagné à un endroit, vous savez comment faire pour y être à nouveau rapide, explique Bruno Kernen. Dans la tête, vous savez que si vous l’avez fait une fois, vous pouvez le refaire. Cela donne un bon sentiment.» La preuve: après les deux premiers entraînements, nos trois meilleurs as de la vitesse ont été plutôt à l’aise. «Comme jusqu’à maintenant, les résultats n’étaient pas terribles, ils ont la rage au ventre, poursuit l’ex-champion du monde de descente de 1997, toujours aussi en forme à 44 ans. A eux de faire en sorte, avec leur expérience, que cette grosse motivation ne se retourne pas contre eux.» Il est vrai qu’avec la confiance, on renverse des montagnes, prêt à escalader des sommets. «Maintenant, à part les deux Norvégiens Jansrud et Svindal, il n’y a pas d’autres descendeurs vraiment forts, remarque celui qui a donné son nom à un des virages clé de cette descente. Il n’y a plus, comme à mon époque, de redoutables Autrichiens en quantité. Là, Janka, Feuz et Küng ont une belle carte à jouer.» Ils se méfieront toutefois de Matthias Mayer, champion olympique en titre; l’homme arrive aussi à son meilleur niveau avant d’attaquer les grandes épreuves de janvier et ces championnats du monde dans les Grisons.

Des vues sur le combiné

Carlo Janka, qui n’est pas très loin du ski qui l’avait propulsé dans les étoiles entre 2009 et 2010, sera l’un des favoris de cette édition, à commencer vendredi par le combiné, une épreuve où il a si souvent brillé (cinq podiums dont deux victoires). «Si Justin Murisier ne skie pas trop dur sur cette piste, il possède également le talent pour jouer lui aussi la gagne dans cette discipline», ajoute un Bruno Kernen persuadé par ailleurs que Daniel Yule a les moyens (dimanche ou samedi) entre les piquets de slalom d’aller très vite comme Janka, Küng et Feuz. De dompter le Lauberhorn…

Janka: «Je me sens fort»

Quand il caresse cette Dame blanche avec son beau touché de neige, qui a fait de lui un champion du monde et olympique, cette piste du Lauberhorn peut difficilement rester insensible à ses atouts. Carlo Janka ne se l’explique pas, mais à chaque fois c’est pareil. Lorsqu’il s’avance dans le portillon de départ du Lauberhorn, c’est comme s’il escaladait l’Himalaya, qu’il volait. «Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens fort ici, remarque un Iceman qui brise la glace lorsqu’il fend la foule dans cette ambiance si unique. Courir à domicile, c’est toujours quelque chose de beau et de particulier. C’est difficile à expliquer mais j’ai toujours bien réussi à Wengen.»

Victorieux dans l’Oberland en 2010 dans la descente mais aussi en 2009 ainsi qu’en 2015 dans le combiné alpin, le Grison de 30 ans est monté à sept reprises sur le podium dans ces deux disciplines dans l’Oberland. Quatrième mardi et deuxième ce mercredi des deux séances d’entraînement, il est prêt à rééditer un exploit que ce soit vendredi ou samedi, ou les deux jours. «Quand on a déjà gagné ici, on arrive forcément avec un peu plus de confiance», confirme le coureur d’Obersaxen.

C’est également le sentiment de ses deux camarades de l’équipe, Beat Feuz et Patrick Küng, très à l’aise, eux aussi, depuis leur arrivée à Wengen. «J’aime bien cette piste, mais aussi la Streif de Kitzbühel, se réjouit le Bernois. Après des résultats décevants en début de saison, il est temps maintenant d’attaquer.» Il le sait, Feuz, qu’avec lui, si tout se met en place le jour J, au Lauberhorn, à Kitzbühel ou à Saint-Moritz, tout est possible.

Sixième mardi mais seulement vingt et unième du 2e entraînement, Patrick Küng ne s’affole pas pour autant. Le Glaronais, qui a testé du matériel ce mercredi, sait très bien où il en est. «Je suis très content de mon ski actuellement. Mais avec cette neige, tout peut encore changer d’ici à la course de samedi ou dimanche. Alors comme l’on dit, wait and see!» Attendons en effet de voir si ces Suisses sont capables de relever la tête avant ces Mondiaux très attendus dès le 6 février à Saint-Moritz, où il s’agira de charmer une autre Dame blanche… C.MA. (TDG)