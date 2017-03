Iouri Podladtchikov se blesse gravement au genou

Iouri Podladtchikov n'a pas pu savourer longtemps sa médaille d'argent des Mondiaux de la Sierra Nevada. Le Zurichois s'est vu diagnostiquer une déchirure du ligament croisé au genou droit. «I-Pod» s'est blessé samedi soir lors de la finale du half-pipe, lorsqu'il est tombé à la réception de son ultime saut.

Cette blessure, dont il sera opéré ce jeudi à St-Moritz, est un coup dur à moins d'une année des JO de PyeongChang, où il aura un titre olympique à défendre. «Il devrait être de retour juste à temps», a toutefois assuré Swiss-Ski dans un communiqué. «Si quelqu'un peut y parvenir, c'est bien Iouri», a ajouté Sacha Giger, le chef snowboard, lui aussi convaincu que son protégé sera opérationnel pour les Jeux.

A l'instar de Lara Gut, victime de la même blessure aux Mondiaux de St-Moritz, Iouri Podladtchikov est désormais lancé dans un contre-la-montre, sachant qu'il faut plusieurs mois pour se rétablir pleinement d'une déchirure du ligament croisé.

Rupture du ligament croisé pour @iouriamazing! La course contre la montre est lancée pour que le champion olympique soit à 100% aux JO 2018. — John Nicolet (@J_Nicolet) 14 mars 2017

«Comme toute chose, une blessure a ses raisons et son importance. Je continuerai à tout donner et à placer ma préparation au-dessus de tout», a déclaré le rider zurichois, cité dans le communiqué. Le no 1 suisse du half-pipe a également affirmé qu'il ne ressentait pas d'amertume. «J'ai tout donné pour ces Mondiaux, et c'était la bonne attitude à avoir. Le risque fait partie du jeu, et nous les sportifs devons toujours en tenir compte», a-t-il dit.

Samedi soir à la Sierra Nevada, Iouri Podladtchikov avait glané l'argent, sa troisième médaille aux Mondiaux après l'or en 2013 et déjà l'argent en 2011. Le Zurichois avait été uniquement devancé par l'Australien Scotty James.

(ats/nxp)