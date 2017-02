Ils n’ont gagné qu’une course. Celle qu’il fallait

C’était leur destin! Comme Roger Federer à Melbourne, le matin de leurs exploits, ils avaient des papillons qui se manifestaient dans leur estomac. La boule au ventre, le trac avant d’entrer en scène, d’honorer les attentes de tout un peuple aux aguets. Lara Gut va probablement connaître ce sentiment aujourd’hui pour la première épreuve des Mondiaux de Saint-Moritz. Elle sait que le super-G doit être sa course, que ce mardi peut être son jour de gloire, comme l’avaient senti avant elle de futurs champions du monde ou olympiques. Des moments inoubliables avant d’entrer dans l’Histoire.

Président de Swiss-Ski, Urs Lehmann se souvient très bien de ce 11 février 1993 à Morioka. Plus de vingt ans plus tard, on lui en parle encore. «Je ne sais pas si une médaille d’or à un championnat du monde change toute votre vie mais cela ouvre surtout des portes. On vous perçoit différemment, vous devenez une autre personnalité», reconnaît celui qui mange aujourd’hui avec des conseillers fédéraux. Ce triomphe reste la seule victoire dans sa carrière, son plus grand résultat, celui qu’il fallait pour crever l’écran. Sa descente d’enfer l’a envoyé au paradis des skieurs.

«Ce jour-là, j’étais convaincu de réaliser quelque chose de bien, se rappelle le Zurichois (47 ans). J’avais remporté deux des quatre entraînements avec plus d’une demi-seconde d’avance. Dans la tête, c’était un plus. Si Lara Gut, Patrick Küng, Carlo Janka ou Beat Feuz dominent pareillement les séances chronométriques avant la descente, ils se réveilleront aussi différemment le matin de la course.»

«Lors de ces Mondiaux, par rapport à nos possibilités et aux événements, je dirais que nous avons des chances de médailles dans neuf épreuves», estime Urs Lehmann, qui serait ravi par une surprise en géant ou en slalom messieurs de Justin Murisier, de Daniel Yule, de Ramon Zenhäusern ou de Luca Aerni. Ils n’ont jamais gagné en Coupe du monde, eux non plus.

Lorsqu’un titre tombe du ciel comme ce fut aussi le cas pour Bruno Kernen en 1997 à Sestrières, il y a toujours quelqu’un pour parler de coup de chance, au mépris du talent, du courage qu’il faut pour gagner le gros lot. Le Bernois a prouvé plus tard, avec notamment une médaille de bronze aux Mondiaux de… Saint-Moritz en 2003 et une autre quatre ans plus tard à Åre, que cette victoire-là, obtenue dix ans plus tôt, il ne l’avait pas volée. «Je n’ai rien à prouver, aucun compte à régler», avait d’ailleurs déclaré celui qui a aussi glané, ensuite, du bronze aux JO de Turin en 2006 et trois succès en Coupe du monde.

«Beaucoup d’entraîneurs répètent qu’une épreuve d’un jour doit être une course comme une autre, mais ce n’est pas vrai, estime le Bernois. Pour moi, que ce soit aux Mondiaux ou aux Jeux olympiques, il est important de sentir l’esprit de la compétition, que c’est vraiment spécial. A Nagano (1998) ou à Salt Lake City (2002), les Suisses, nous étions loin de tout, coupés de ce feeling des Jeux nécessaire pour se transcender. A Turin, on était logés au village olympique et c’était complètement différent. On croisait aussi d’autres sportifs d’autres nations. Après, il s’agit d’être prêt pour cet événement car ces deux minutes peuvent vraiment changer ta vie…»

Les tapes sur l’épaule, le regard des autres, les attentes du public: après son titre de 1997, l’attention était forcément différente. «Je ne sais pas si cela modifie la personnalité, mais tu deviens un skieur en or, des gens t’approchent en t’avouant qu’ils ont toujours cru en toi, rigole Bruno Kernen. Et puis, après ce titre, j’étais obligé de skier vite!» Or, si en 2003 à Saint-Moritz il savait, après sa victoire à Wengen, qu’il pouvait réussir un truc dans les Grisons, idem en 2006 à Turin et en 2007 à Åre, ce matin-là du 8 février à Sestrières, il n’avait rien senti de particulier au réveil. «Je m’étais juste dit qu’il était temps que ce ne soit plus les autres qui remportent des médailles», sourit-il.

Y a-t-il, dans le camp suisse, un athlète qui n’est jamais monté sur un podium et qui pourrait refaire le coup de Morioka? «Vous me posez une colle, reprend Urs Lehmann. Mais si l’image est encore un peu floue, je devine des silhouettes d’athlètes dans ma tête qui ont le potentiel pour y parvenir. On ne sait jamais.» Il nous semble avoir reconnu Loïc et Mélanie Meillard, ainsi que Camille Rast, ces «vedettes de demain» qui n’auront rien à perdre dans les Grisons. Peut-être bien qu’ils auront, eux aussi, des papillons dans le ventre avant de prendre le départ. Comme un signe avant-coureur, leur or de gloire, pour l’éternité. Si c’est leur destin…

(TDG)