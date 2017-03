Il reprend le surf, malgré une attaque de requin

Mick Fanning fait son grand come-back. Il a annoncé ce mardi qu'il allait refaire du surf en compétition. Miraculé, il n'avait repris que partiellement les épreuves après une année 2015 traumatisante pendant laquelle il a réchappé miraculeusement à une attaque de squale, a perdu son frère et s'est séparé de sa femme.

«C'était bien d'avoir eu un peu de temps en 2016 pour décompresser mais je suis heureux de rendosser le maillot», a confié le surfeur, 35 ans, dans un communiqué.

#itson this year I have decided to return to surf the full year on the wsl with the class of… https://t.co/Tdv0maBuFe