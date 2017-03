La Tessinoise revient sur son accident dans le Matin Dimanche. «Il n'y a pas de malchance dans une blessure», a assuré la Tessinoise. «Il y a toujours une raison qui se cache derrière (la blessure). Le vrai défi est de l'identifier, de la comprendre et de réagir afin de ne pas commettre les mêmes erreurs à l'avenir», a-t-elle affirmé. A en croire la skieuse de Comano, elle se sentait trop sollicitée avant de se blesser: «(...) le rythme était trop frénétique, le temps m'échappait», a-t-elle écrit.

Lara Gut avait donc besoin de souffler et, d'une certaine manière, c'est en se blessant qu'elle a obtenu ce répit. «Le 10 février, c'est mon instinct qui a trouvé la solution: je me suis blessée à mon genou gauche (réd: ligament croisé déchiré). Une solution radicale, qui fait mal et que je ne souhaite à personne. J'ai demandé 'du temps' pendant des mois et maintenant mon instinct me l'a donné», a-t-elle estimé.

Dans sa conclusion, Lara Gut a relevé qu'elle allait «prendre le temps nécessaire pour revenir», sachant qu'elle a été opérée le 20 février à Genève et qu'il faut plusieurs mois pour se remettre d'une déchirure du ligament croisé. «Je serai heureuse et forte... et j'aurai encore grandi», a-t-elle écrit à propos de la rééducation qui l'attend. (si/nxp)