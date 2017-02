Houston gâche la première de Cousins

Houston a gâché la fête! La grande première de DeMarcus Cousins à La Nouvelle-Orléans a tourné au désastre. Le transfuge de Sacramento et les Pelicans ont été giflés par les Rockets.

Houston s'est, en effet, imposé 129-99 grâce notamment à 20 paniers primés, dont sept pour Lou Williams. Venu du banc, la recrue des Lakers a inscrit 27 points pour permettre à ses nouvelles couleurs de cueillir un septième succès en huit matches.

Remplaçant comme Lou Williams, Clint Capela a, lui aussi, brillé. Au bénéfice d'un temps de jeu de 19 minutes, le Genevois a inscrit 15 points (7 sur 8 au tir et 1 sur 2 au lancer franc), a cueilli 8 rebonds et a réussi 3 contres pour un différentiel de 15.

So we are going to act like Ant Davis didn't get dunked on by Clint Capela pic.twitter.com/0X3RtX0GgR