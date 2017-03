«Grizi» tacle gentiment Deschamps

La mèche toujours bien peignée, le talent plus que jamais présent, Antoine Griezmann est devenu le gendre idéal pour les Français, le vrai leader des Bleus. Logique, au vu et au su de son potentiel. Le garçon ne devrait pas tarder à prendre pareille dimension aussi dans le vestiaire et dans ses paroles.

Mais hier, au détour d’un «chat» organisé sur lequipe.fr

, «Grizi» s’est illustré en taclant – très gentiment, certes – quelques-uns des choix de son sélectionneur Didier Deschamps.

Interrogé notamment sur le «cas» Benzema, écarté du groupe pour l’histoire de la sextape, le meilleur joueur du dernier Euro n’a pas caché «vouloir le retour de Karim en équipe de France». «Et ce comme tous les Français, je pense», s’est-il justifié. Avant de vainement minimiser l’impact de son propos: «Mais j’ai confiance en Deschamps, qui sait très bien gérer son groupe. Je suis à fond derrière lui. A nous de prouver qu’il ne se trompe pas.»

A ce premier tacle, Griezmann en a toutefois ajouté un second, à l’heure d’évoquer Alexandre Lacazette, buteur de l’OL non retenu pour les matches face au Luxembourg et à l’Espagne: «C’est dommage qu’il ne soit pas avec nous à Clairefontaine. Certains méritent une sélection et ils ne sont pas appelés. Mais c’est comme pour le cas de Karim, il faut être à fond avec le coach.»

Pas de doute: «Grizi» – et il l’a prouvé à maintes reprises – est bien à 100% dès lors qu’il enfile le maillot bleu. Mais attention, il n’en pense pas moins!

