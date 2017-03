Golubic et Bencic chanceuses au tirage

Viktorija Golubic (WTA 53) et Belinda Bencic (WTA 135) affronteront des adversaires dans leurs cordes au premier tour du tournoi WTA de Miami.

Golubic se retrouvera opposée à la Bulgare Tsvetana Pironkova, classée 17 places moins bien qu'elle tandis que Bencic se mesurera à l'Italienne Sara Errani, classée au 102e rang mondial. La Saint-Galloise, qui est présente sur la presqu'île de Key Biscayne grâce à une invitation, a remporté ses deux matches contre l'ancienne joueuse du top-10.

Si elles passent le premier tour, les deux Suissesses auront affaire à plus corsé avec Madison Keys (no 9) et la Chinoise Zhang Shuai (no 33). Le tournoi débute mercredi. (si/nxp)