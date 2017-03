Genève est un paradis pour les coureurs. En avant, marche!

C’est encore top secret mais Polichinelle a déjà son dossard! Le 29 octobre, une nouvelle épreuve de longue haleine se glissera dans le calendrier des courses pédestres du canton. Les coureurs genevois sont gâtés, ils ne savent plus où donner de la tête et des jambes! En 2016, la vingtaine de courses au programme a rassemblé près de 80 000 concurrents, dont la moitié rien qu’à l’Escalade!

Pour les joggeurs, la saison démarre en douceur, ce dimanche à Versoix, dans l’ambiance bon enfant du Derby des Bois. Une ouverture sans chichi, au son du cor des Alpes, même si les plus «givrés» ont déjà disputé l’Antigel Run, ce prélude de Polar qui confirme que la course à pied s’ébat aussi dans les jardins d’hiver.

L’embarras du choix

Cela dit, c’est au printemps que tout (re)commence vraiment. Vous avez des fourmis dans les jambes? C’est normal! Cette poussée d’adrénaline est comme une montée de sève. Quel bonheur de se retrouver sur une ligne de départ, le chrono remonté à bloc, le cœur gonflé d’ambitions, de nouvelles chaussures au pied.

A Genève, on a l’embarras du choix. Des décors. Des efforts. Le parcours est fléché mais l’itinéraire est à la carte. On se fait Presinge pour le cardio, la Vivicittà pour la vue sur la rade, le Coteau pour se faire mal (avec plaisir!), Meinier pour la bonne cause, le Genève Marathon par défi, le Mandement ou le RER pour être proche de la nature, Carouge pour voir la vie en couleur, Palexpo pour courir au sec. Tous les chemins mènent à la Course de l’Escalade, ce marchepied sur lequel tant de vocations sont nées…

Un clic et des courses

Cette année, pas de bouleversement à l’horizon. On ne change pas des courses qui gagnent, qui s’obligent parfois à limiter le nombre des partants pour préserver une bonne qualité d’accueil. En danger de disparition, la Course des Ponts repartira de plus belle grâce à de nouvelles forces vives au sein du CHP, le club organisateur. En mal d’une quatrième étape, le Tour du canton a fini par trouver son bonheur du côté de Bellevue. Les organisateurs ont du mérite et de la ténacité.

Responsable du calendrier officiel de l’AGA, Olivier Marchon loue sa richesse, sa diversité et son homogénéité. Pas facile de faire cohabiter autant d’épreuves, en temps et en lieu, en évitant qu’elles se marchent sur les pieds! Pour mieux les identifier et les mettre en valeur, la Tribune de Genève vous propose une carte interactive sur son site Internet. Un simple clic et chaque épreuve se découvre. C’est certain, chacun trouvera course(s) à son pied…

Le Duc, coûte que coûte

Genève court et, preuve de son endurance, son calendrier pédestre compte cette année cinq courses quadragénaires! Après la Trans’Onésienne, le Tour de Presinge et la Course du Mandement, c’est au tour d’A Travers le Coteau et de la Course de l’Escalade d’adhérer au club. C’est le temps des souvenirs et l’âge de raison.

A Bernex, on fêtera ça en… randonnant et en visitant les caves de la région. Santé, conservation! A l’Escalade, c’est en rang d’oignons que l’on mettra le cap sur les 50 000 participants! Quinquennale et très attendue, la Course du Duc (18 km) viendra faire le nombre.

Mais l’épreuve commémorative, qui prend son élan à Reignier comme naguère les soldats savoyards, aura-t-elle bien lieu alors que l’état d’urgence est maintenu en France suite aux attentats? Jean-Louis Bottani, le patron de l’organisation, se veut rassurant. Et déterminé. «Quoi qu’il advienne, on la mettra sur pied», affirme-t-il. Pour cela, il faudra convaincre les autorités françaises, se conformer à de strictes et très onéreuses mesures sécuritaires ou s’en remettre à un plan B en traçant un parcours alternatif sur le seul territoire genevois.

«Il n’y a pas, à ce jour, de contre-indication à l’organisation d’une telle épreuve transfrontalière, précise Jean-Louis Bottani. Nos voisins français sont partants, mais les directives viennent de Paris et la décision finale appartient à la préfecture. On souhaiterait un accord de principe rapide pour engager les préparatifs. Si on n’est pas fixé à la fin du mois d’avril, il faudra imaginer autre chose…»

En attendant, Exem fignole son affiche et l’Escalade planche sur un réaménagement et une extension de son programme de courses du samedi en prévision d’une édition jubilaire noire de monde. L’ajout d’une course hommes par blocs d’allure et le dédoublement d’une course mixte sont envisagés. L’idée d’étendre la manifestation au dimanche a été écartée. P.B. (TDG)