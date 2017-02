Fiva et Smith bravent le mauvais temps

L'étape de Coupe du monde de Feldberg en Allemagne a été fortement perturbée par le mauvais temps mais cela n'a pas été néfaste pour les Suisses.

«Nous, les skieurs, aurions préféré que la course ne compte pas», a réagi Fiva dimanche. «Cela fausse tout.» Une seule descente a suffi au Grison pour décrocher son 5e podium de la saison. L'épreuve a été stoppée, et le classement final validé conformément à la situation au moment de l'arrêt. Chez les femmes, l'épreuve a été annulée.

Samedi, l'épreuve féminine avait été abrégée en raison des chutes de neige et, surtout, des fortes rafales de vent. Les organisateurs ont établi les classements en fonction des résultats obtenus jusqu'à l'interruption et de la liste FIS. Et Fanny Smith a obtenu la 2e place.

Victorieuse de son 8e de finale, la Vaudoise n'a été devancée que par Heidi Zacher. La Vaudoise cède d'ailleurs la 2e place de la Coupe du monde de skicross à l'Allemande et se retrouve 3e d'un classement toujours mené par la Canadienne Marielle Thompson.

Alex Fiva avait pris la 3e place de l'épreuve masculine remportée par le champion olympique 2014, le Français Jean-Frédéric Chapuis. Armin Niederer avait terminé 6e. (si/nxp)