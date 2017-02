Fin de saison pour Joakim Noah?

Joakim Noah a été opéré lundi du genou gauche pour extraire un «fragment détaché» et devrait être absent des terrains au moins trois à quatre semaines, a indiqué son club.

Dans l'hypothèse où les Knicks le déclarerait apte à rejouer, Joakim Noah ne devrait donc, au mieux, disputer que les derniers matches de la saison régulière du championnat de la ligue professionnelle nord-américaine de basket-ball NBA, qui s'achève le 12 avril.

Les Knicks n'ont pas donné plus de précisions sur la nature du fragment et son origine. Le joueur sera soumis à une évaluation «dans 3 à 4 semaines», a indiqué le club dans un message transmis à l'AFP.

Revenu cette saison à New York, où il est né et a passé toute son adolescence, l'ancien des Chicago Bulls a été gêné par les blessures. Une douleur à une cuisse le tenait écarté des parquets depuis le 4 février.

Dixième saison

Elu meilleur défenseur de l'année à l'issue de la saison 2013-14, Joakim Noah peine depuis à retrouver son niveau, trahi par son physique.

Il avait déjà été opéré du genou gauche en mai 2014, ce qui l'avait handicapé durant la saison suivante. Lors de sa dernière campagne avec les Bulls, il s'était déboité l'épaule gauche, ce qui avait nécessité une nouvelle opération.

Cette saison, la première d'un contrat de 4 ans et 72 millions de dollars, il tourne à 5 points et 8,8 rebonds en seulement 22 minutes de jeu. Le pivot, qui vient de fêter ses 32 ans, n'a disputé que 46 des 59 matches de New York jusqu'ici.

C'est la dixième saison de Joakim Noah en NBA. (AFP/nxp)