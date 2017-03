Filip Forsberg frappe une nouvelle fois fort en NHL

Filip Forsberg marche toujours sur l'eau ! L'attaquant suédois a frappé une nouvelle fois pour offrir la victoire à Nashville face à Buffalo (5-4).

Forsberg a inscrit le but de la victoire après 2'45'' de jeu dans la prolongation pour un quatrième succès de rang des Predators. Il avait, par ailleurs, arraché l'égalisation à 2'23'' de la sirène pour prolonger une série tout simplement extraordinaire. Lors de ses six derniers matches, le Suédois a, ainsi, inscrit 10 buts et a délivré 4 assists. «Il est actuellement le meilleur joueur de la NHL», affirme sans doute avec raison son coéquipier P.K. Subban

Josi en pleine forme

Roman Josi évolue également à un niveau exceptionnel. Le Bernois a délivré deux nouvelles passes décisives, dont celle du 5-4. A l'image de Forsberg, il a, à chaque fois, comptabilisé au moins un point sur ses dix derniers matches avec un total de 2 buts et de 8 assists. Comme Roman Josi, aligné durant... 30'55'', Kevin Fiala et Yannick Weber ont été crédité d'un bilan de 1 sur la glace de Buffalo.

Minnesota s'est également imposé à l'extérieur. Toujours privé de Jason Pominville et de Zach Parise placés en quarantaine pour avoir contracté les oreillons, le Wild a battu Winnipeg 6-5. Curieusement, Nino Niederreiter est resté «muet» lors de cette rencontre qui a vu les deux gardiens titulaires chassés en cours de match. El Nino a été crédité d'un bilan de 1 lors de cette 41e victoire du Wild.

Face à Colorado, le cancre de la Ligue, Philadelphia a cueilli une victoire (4-0) qui le replace à 4 points seulement d'une place pour les play-off. Coupable d'avoir provoqué un penalty que son gardien Steve Mason a arrêté, Mark Streit a signé une passe décisive pour son 21e point de la saison.

De retour dans l'alignement de Florida pour la première fois depuis le 14 janvier, Denis Malgin a bénéficié d'un temps de jeu de 6'31'' lors de la victoire 3-2 au shootout à Sunrise des Panthers devant Carolina. Le rookie a pu célébrer le 761e but de son coéquipier Jaromir Jagr et admirer les deux arrêts de Roberto Luongo lors de la séance des tirs au but.

Enfin, Luca Sbisa a concédé une nouvelle défaite, la 36e de l'exercice, avec Vancouver. Sur leur glace, les Canucks se sont inclinés 3-2 en prolongation face à Detroit. (ats/nxp)