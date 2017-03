Federer va batailler dans un tableau infernal

Face au joueur bâlois, rien de moins que Rafael Nadal et Novak Djokovic à Indian Wells. Au point de parler de «quart de tableau le plus infernal de l'histoire».

Outre trois des quatre membres du Big Four, ce quart du bas du tableau du premier Masters 1000 de l'année réunit également Juan Martin del Potro, Alexander Zverev, Nick Kyrgios et Fernando Verdasco. Le sort a été particulièrement cruel pour Novak Djokovic. Avant les quarts de finale, le tenant du titre pourrait, en effet, retrouver sur sa route del Potro au troisième tour et Kyrgios, qui l'a battu la semaine dernière à Acapulco, ou Zverev en huitième...

Roger Federer entamera son pensum contre le vainqueur de la rencontre entre deux autres trentenaires, le Français Stéphane Robert (ATP 81) et l'Israélien Dudi Sela (ATP 78). L'Américain Steve Johnson (no 24) est la tête de série que le Champion d'Australie devra affronter avant le huitième de finale contre Nadal qui serait la grande revanche de Melbourne. Pour honorer ce rendez-vous, le Majorquin devra sans doute écarter Fernando Verdasco (no 26), récent finaliste à Dubaï et qui fut son «bourreau» l'an dernier à Melbourne.

Des eaux plus calmes pour Stan Wawrinka

Dans le haut du tableau, Stan Wawrinka voguera dans des eaux plus calmes. Pour jouer une demi-finale théorique contre le no 1 mondial Andy Murray, le Champion de l'US Open rencontrera tout d'abord le vainqueur de la partie qui opposera l'Italien Paolo Lorenzi (ATP 38) au Néerlandais Robin Haase (ATP 47), qui l'avait éliminé d'entrée dans ce même tournoi il y a deux ans. Sa route devra ensuite théoriquement passer par Philipp Kohlschreiber (no 28), Tomas Berdych (no 12) et Dominic Thiem (no 8) jusqu'en demi-finale.

Serena Williams forfait et détrônée

Dans le tableau féminin, Serena Williams a déclaré forfait. Blessée au genou, l'Américaine renonce non seulement à Indian Wells mais aussi au tournoi de Miami qu'elle a remportée à huit reprises. Ce double forfait a une conséquence fâcheuse pour l'aînée des Williams: la perte de sa place de no 1 mondiale qui reviendra à nouveau à Angelique Kerber. (ats/nxp)