Federer, une place qui pourrait tout changer

Roger Federer a perdu une place dans le nouveau classement de l'ATP publié ce lundi. Désormais dix-septième, le Bâlois fait les frais du succès de Grigor Dimitrov au tournoi de Brisbane.

Ce recul est préjudiciable dans l'optique de l'Open d'Australie qui débute la semaine prochaine. Classé tête de série no 17, le Bâlois rencontrera un adversaire mieux classé déjà à la hauteur du troisième tour.

Et si la tête de série no 17 hérite comme l'an dernier de la tête de série no 9 au troisième tour, on aura droit tout simplement à un choc entre Roger Federer et Rafael en première semaine du tournoi... (ats/nxp)