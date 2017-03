Federer rejoint Wawrinka en finale

Duel suisse ce dimanche dans le désert de Californie ! La finale du tournoi d'Indian Wells opposera les deux derniers vainqueurs de Grand Chelem, soit Stan Wawrinka à Roger Federer.

Le Vaudois et le Bâlois ont aisément validé leur billet pour cette finale du premier Masters 1000 de l'année. Stan Wawrinka s'est imposé 6-3 6-2 en 65 minutes devant Pablo Carreno Busta (ATP 23) sans concéder la moindre balle de break. Quant à Roger Federer, il a enlevé 6-1 7-6 sa demi-finale contre Jack Sock (ATP 18) en 1h15'. Un break gagné «blanc» au quatrième jeu lui a donné les commandes du match. Il ne devait plus les lâcher jusqu'au tie-break du second set qu'il remportait 7/4. Même mené 3-1 dans ce jeu décisif, sa victoire n'a jamais fait l'ombre d'un doute. Il y avait un monde d'écart entre l'homme aux dix-huit titres du Grand Chelem et le joueur du Nebraska.

Roger #Federer rejoint Stan Wawrinka en finale à Indian Wells. Il a dominé Jack Sock en deux sets (6-1, 7-6). pic.twitter.com/brTu6txOaj — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) 18 mars 2017

La simple lecture des statistiques offre, bien sûr, le rôle du favori à Roger Federer pour le derby de dimanche. Le Champion d'Australie n'a encore jamais perdu en quinze rencontres devant le Champion de l'US Open sur une surface rapide. Mais le souvenir de leur dernier affrontement est encore trop frais dans les esprits pour donner déjà match gagné à Roger Federer. Il y a moins de deux mois à Melbourne, Stan Wawrinka ne s'était incliné qu'en cinq sets en demi-finale. On rappellera aussi que le Vaudois s'était procuré deux balles de break pour prendre le score dans la dernière manche.

Il marche sur l'eau

Roger Federer aborde toutefois cette finale avec un «clean sheet»: il n'a pas perdu une seule fois son service en quatre rencontres, soit 37 jeux gagnés sur 37 joués. La clé de cette finale résidera ainsi dans la faculté de Stan Wawrinka à faire jouer le Bâlois après sa première balle. Mais peut-on stopper un joueur qui marche sur l'eau cette année ? Un joueur qui est parfaitement protégé par son service ? Un joueur, enfin, qui réussit des prodiges en revers ? Le défi proposé à Stan Wawrinka est immense. Le Vaudois s'estime toutefois capable de le relever.

Dimanche, Roger Federer jouera pour cueillir le nonantième titre de sa carrière, le cinquième à Indian Wells après ses succès en 2004, 2005, 2006 et 2012. Enfin, les 1000 points qui récompensent le vainqueur de cette finale lui donneront peut-être une idée qui semblait bien folle il y a encore quelques semaines: celle de conquérir la première place mondiale. Il joue pour l'instant comme un no 1 alors que l'actuel no 1 - le no 2 aussi d'ailleurs - doit désormais soigner un «tennis elbow»...