Face aux Spurs, Golden State envoie un message

Malgré un premier quart-temps catastrophique, Golden State s'est imposé, mercredi, dans la salle de son grand rival San Antonio 110 à 98.

Les Warriors ont aligné une neuvième victoire consécutive, accru leur avance au classement de la conférence Ouest et envoyé un message fort aux Spurs qu'ils pourraient potentiellement retrouver en finale de conférence en mai.

Après sept minutes de jeu, une telle issue semblait pourtant impossible: la franchise d'Oakland, méconnaissable et extrêmement maladroite (1 sur 11 au tir), était menée de 20 points (23-3).

Les Warriors, vainqueur la veille des Houston Rockets (113-106), ont commencé à se réveiller en fin de première période mais accusaient encore seize points de retard (33-17).

Donc en 10 jours, les Warriors ont giflé le Thunder, géré les Rockets, gagné à San Antonio en back-to-back et récupèrent Durant bientôt. Ok.

«On est sur la bonne voie»

Puis Stephen Curry (29 points) et Klay Thompson (23 pts) ont complètement changé la physionomie de ce choc: à partir de la deuxième période, Golden State a pris l'ascendant et San Antonio a perdu pied, ralliant les vestiaires avec seulement trois points d'avance (57-54).

Les Warriors sont passé en tête pour la première fois de la soirée dès le début du troisième quart-temps (59-57) et ne sont plus retournés grâce à David West (15 pts), joueur des Spurs la saison dernière, décisif dans la dernière période.

«On s'est dit pendant la première période que cela allait être compliqué et cela allait être une longue soirée», a admis Curry après la 61e victoire de son équipe cette saison. «Mais la façon dont on a retourné ce match en notre faveur montre qu'on est sur la bonne voie à l'approche des play-offs», a insisté le double meilleur joueur (MVP) en titre.

The Warriors are now 9–0 since Klay Thompson signed this toaster (h/t /r/nba) pic.twitter.com/Ti8idqaMii