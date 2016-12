Et si le sport se prenait au sérieux!

Au crépuscule d’une année, il faut donc envisager des vœux pour la suivante. L’exercice est coutumier, le rituel rassure. Mais des vœux pour le monde du sport, c’est quoi? C’est sans doute bien futile, parce qu’au fond le sport l’est, futile. A l’aube de 2017, c’est justement pour cette légèreté-là que le monde du sport devrait être pris au sérieux. Au moins faut-il espérer que les différentes instances sportives mondiales fassent enfin preuve de probité et de sérieux.

Alors on va se prendre à rêver. Etouffée par les enjeux économiques qui se calculent en milliards, la nature ludique du sport a besoin d’autre chose que les turpitudes qui résonnent comme autant de scandales en hauts lieux. On veut bien croire que les faiblesses trop humaines ont gangrené les édiles, à tous les niveaux. Sera-t-il possible de voir en 2017 des instances faîtières enfin responsables et irréprochables? Faisons le pari.

Le CIO? On le voudrait fort et capable de prendre des décisions fortes. Tiens: à la veille de Jeux olympiques, quand un pays est convaincu d’avoir pratiqué un dopage d’Etat, comme la Russie avant les JO de Rio, on aurait aimé que les dirigeants du CIO aient le même courage que la Fédération internationale d’athlétisme, qui avait écarté les athlètes russes. LA FIFA? Après la multiplication des affaires de corruption, on la voudrait recentrée elle aussi sur l’essentiel, le football. Et non pas disposée à envisager une Coupe du monde élargie à 40 pays sous prétexte d’universalité – surtout le meilleur alibi pour remplir encore davantage les caisses.

Et puis on souhaiterait également que les plus riches des sportifs, les stars, montrent l’exemple une fois pour toutes et pas seulement sur les terrains de jeu. En dehors aussi. C’est bien d’être multimillionnaire en tapant dans un ballon. C’est encore mieux quand on ne se soustrait pas mesquinement aux impôts et autres taxes.

Tout cela serait déjà bien pour 2017. On peut rêver?

(TDG)