Entraînements annulés à St-Moritz

La météo a joué les trouble-fête lors de la première journée des Mondiaux de St-Moritz.

Les entraînements en descente dames et messieurs ont tous deux été annulés.

Une grosse quantité de neige est tombée durant la nuit sur la piste Corviglia. Et comme le brouillard et le vent étaient aussi au rendez-vous, les organisateurs n'ont pas eu d'autres choix que d'annuler les deux entraînements.

