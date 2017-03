Enfiler le maillot suisse, c’est aussi mettre tous ses soucis de côté

C’est un contrat tacite, une sorte de pacte passé entre le joueur et l’entraîneur. Entre l’international appelé et l’équipe de son pays. Les termes sont simples, mais ils racontent une vérité à laquelle tous doivent se soumettre: être appelé en sélection, c’est mettre de côté tous ses soucis pendant quelques jours. Le Suisse-Lettonie de ce samedi soir au Stade de Genève, comptant pour les éliminatoires du Mondial 2018, n’échappe pas à la règle: certains sont en disgrâce dans leurs clubs respectifs? Ils doivent l’oublier et ne penser qu’à la Suisse.

Gymnastique mentale simple et compliquée à la fois. Plusieurs joueurs suisses sont actuellement en délicatesse avec leur temps de jeu dans leurs championnats. Et en une petite semaine, ils doivent donc en faire totalement abstraction pour ne véhiculer que des intentions positives.

Concrètement, comment cette métamorphose a-t-elle lieu? Quel est le rôle de Vladimir Petkovic dans ce domaine très psychologique de l’approche d’un match? Claudio Sulser, le nouveau délégué aux équipes nationales, est un observateur particulièrement attentif de ce qui se passe. Il a été un buteur professionnel, il connaît les relations qui se tissent, il peut prendre le pouls d’un groupe, il regarde pour commencer comment Petkovic agit pour le bien du groupe.

Le «flair» de Petkovic

«Je dois dire que Vladimir Petkovic a un flair particulier, explique Sulser. On pourrait croire que c’est toujours plus facile avec quatre victoires de suite dans ces qualifications. Mais ce n’est pas vrai. Il est un subtil observateur, qui n’a pas besoin de grand discours pour donner ses messages. Il sait quand il doit parler. Il n’a que peu de jours à sa disposition, en sélection, mais il sait parfaitement les utiliser pour canaliser toutes les énergies vers quelque chose de positif. J’apprécie sa façon de fonctionner avec les joueurs.»

Claudio Sulser est aussi là pour épauler Petkovic. Le délégué aux équipes nationales prend lui aussi le temps de parler avec les internationaux qui pourraient en avoir besoin.

«Bien sûr que je discute avec eux, sourit-il. Quand tout va bien pour un joueur, c’est moins nécessaire. Mais pour certains, il faut prendre le temps de parler. De les regarder dans les yeux, de dire qu’on est là, de transmettre ce message positif que le sélectionneur entretient. S’ils ont des soucis en club, ils doivent effectivement les oublier. Personnellement, je serais doublement motivé si je ne jouais pas en club, à l’idée de montrer dans un match international ce que je vaux. C’est une opportunité à saisir.»

Cela concerne plusieurs internationaux suisses, qui chauffent trop souvent le banc des remplaçants. On pense à Shaqiri, Mehmedi, Djourou, Stocker, Seferovic, Schär. A la veille de Suisse-Lettonie, le sujet n’est pas tabou. Mais personne ne veut clairement en parler. Positivisme oblige.

Les intentions du coach

Petkovic lui-même élude presque la question. «Personnellement, je n’ai pas remarqué le moindre souci chez un joueur, assure-t-il. Ils sont tous prêts, mentalement, pour ce match. Quant au message positif que je transmets, cela se fait depuis de nombreux mois. Mais oui, pour certains, c’est une chance de montrer sur le terrain leur valeur, tout ce qu’ils peuvent apporter. C’est aussi mon intention.»

Admir Mehmedi, peu utilisé avec le Bayer Leverkusen, affiche lui aussi une sérénité imperturbable. «Ce qui se passe en club ne me pose pas de problème quand je suis en sélection, lance-t-il. Cela a déjà pu arriver par le passé et toujours la performance était bonne en sélection. Je suis certain que cela sera pareil pour ce match contre la Lettonie.»

Le contrat tacite, ce pacte passé entre tous, c’est aussi cette forme de foi dans la force d’un collectif, indépendamment des fragilités personnelles.

Au régime sec en club, Shaqiri a faim de buts

L’attaque suisse Avec Haris Seferovic et Admir Mehmedi, Xherdan Shaqiri fait partie des atouts offensifs de la Suisse. Problème: ils jouent peu avec leurs clubs respectifs et aucun n’a marqué le moindre but en championnat en 2017. A l’entraînement, Shaqiri s’est fendu de quelques reprises spectaculaires. S’il promet faire plus attention à ce qu’il mange, il a faim de buts. A confirmer.

Sommer serein A l’image de la sélection, Yann Sommer est un portier tranquille. Si tout se passe bien pour la Suisse, il ne devrait pas avoir trop de boulot. «Mais je me prépare toujours de la même manière, explique-t-il. Je sais aussi que tout peut arriver et je reste donc concentré.»

Qui pour Behrami? Le brave Valon Behrami a jeté l’éponge jeudi soir, blessé à la cuisse. Petkovic a rappelé Renato Steffen. Mais a priori, le sélectionneur hésite entre deux noms pour remplacer le Tessinois de Watford: Gelson Fernandes et Remo Freuler.

Un succès populaire Il y en avait toujours certains pour grincer des dents, façon «Quoi, un match de la Suisse à Genève? Le stade sera à moitié vide, surtout contre la Lettonie.» Verdict: vendredi à midi, près de 23 800 billets avaient été vendus. La capacité pour un match international étant arrêtée à 27 500 à la Praille, il ne reste qu’un petit effort à fournir pour jouer à guichets fermés. Mais cette venue de la Suisse à Genève est d’ores et déjà un grand succès populaire. Et puis il y a une statistique: la Suisse a disputé trois matches officiels dans le cadre d’éliminatoires à Genève. Elle a jusqu’à présent 100% de victoires, contre l’Albanie, la Moldavie et Chypre. Au tour de la Lettonie?

L’équipe probable Sommer; Lichtsteiner, Djourou, Schär, Moubandje; Xhaka, Fernandes; Shaqiri, Dzemaili, Mehmedi; Seferovic. D.V. (TDG)