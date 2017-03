En vingt ans, le GiantXtour a vu passer 20'000 riders

Au départ, l’objectif était essentiellement pédagogique. Des élèves du collège des Trois-Sapins à Echallens étaient impliqués dans l’organisation du GiantXtour. Cet événement offrait la possibilité aux gymnasiens vaudois de participer à une compétition de snowboard freestyle.

La manifestation a ensuite évolué. Les apprentis ont été conviés et le ski a fait son apparition. Puis, les organisateurs ont fait exploser les frontières cantonales, permettant aux riders romands et alémaniques de participer à ces épreuves qui sacrent aujourd’hui les champions suisses scolaires.

Et pour ceux qui ne sont pas en formation, la catégorie «Open & Pro» s’ouvre aux adeptes âgés de 12 à 77 ans. Fort de ces différentes évolutions, le GiantXtour a ainsi vu défiler quelque 20'000 skieurs et snowboarders, en l’espace de vingt ans.

«Pour courber les cours»

Le profil des participants? «Il n’y en a pas, répond Philippe Wenger, directeur du GiantXtour. Il y a ceux qui participent pour courber les cours, ceux qui veulent rider avec les copains et d’autres qui cherchent à se faire connaître des sponsors.»

David Bezençon, 25 ans, fait partie des premiers apprentis à avoir glissé sur les Big Airs du GiantXtour. Avec des résultats de haut vol, puisqu’il s’est imposé à sa quatrième tentative, après avoir obtenu respectivement les 3e, 2e et 4e rangs. «Cet événement est un tremplin permettant de mettre un pied dans le milieu du snowboard professionnel», témoigne l’ébéniste de Belmont-sur-Lausanne, qui a aussi terminé 2e du très relevé Swiss-R-Project, juste derrière un certain Pat Burgener. «Lorsque je me suis inscrit au GiantXtour, mon idée était de me faire connaître pour décrocher des sponsors», admet-il. Les bons résultats de David Bezençon lui ont permis d’atteindre son objectif. «Le matériel m’est désormais offert, poursuit le rider. Quand on sait qu’une planche coûte entre 800 et 900 francs, c’est appréciable.»

Grâce à son expérience, le snowboarder vaudois fait également partie de l’organisation du GiantXtour, comme responsable du slopestyle et juge sur toutes les étapes.

Le stress du départ

Adepte du skicross, Asia Schorderet a quant à elle remporté la dernière édition dans la catégorie «Open & Pro». «J’adore me retrouver dans le portique de départ, ce stress est grisant!» concède la skieuse de Jongny, âgée de 20 ans. Comme beaucoup de riders, Asia Schorderet apprécie avant tout l’ambiance du GiantXtour. «Je ne me suis pas inscrite pour gagner à tout prix, mais pour l’esprit de cette compétition. Le niveau est accessible et l’atmosphère très décontractée. A Leysin, l’aire d’arrivée se trouve à proximité du Big Air. L’endroit est à la fois dynamique et festif, avec ses stands et la musique.» Une belle promotion pour le freeride, auprès des jeunes.

Dakine GiantXtour à Leysin. Epreuves de mercredi annulées en raison de la météo. Jeudi: Classic. Samedi: Classic + «Open & Pro» cross. Inscriptions et infos: www.giantxtour.ch

(TDG)