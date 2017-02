En misant sur le Future, le Country Club pense à la relève

Il en faut aussi, pour le tennis suisse, des gens qui osent bousculer les choses. On connaissait le Visilab Tour – ce regroupement de trois tournois Future qui pose son chapiteau à Lausanne, Sion et Collonge-Bellerive au cœur de l’été – voici que le Country Club de Bellevue déroule à son tour sa moquette pour la relève en organisant la semaine prochaine (du 12 au 18 février) une autre épreuve ITF Future qui vaudra assurément le détour. Car oui, ce sont bien ces événements qui permettent aux espoirs suisses de se mesurer au reste du monde, de s’étoffer, de grandir.

Ce n’est pas Johan Nikles, brillant vainqueur en terre valaisanne au mois de septembre, qui nous contredira! Pour le public local, le jeune Genevois (ATP 690) sera l’un des joueurs à suivre, la semaine prochaine à Bellevue. Tout comme Antoine Bellier (ATP 596), son adversaire vaincu en finale à Sion, actuellement membre du Country Club et de l’équipe nationale de Coupe Davis.

Les deux hommes partiront à l’assaut d’un tableau qui aura belle allure avec des joueurs classés entre les 250 et 430es places mondiales, dont les Français Grégoire Barrère, Jonathan Eysseric et Laurent Lokoli. De quoi faire la fierté de Frédéric Bouvier, lequel n’a pas manqué de bondir sur l’opportunité de mettre sur pied un tournoi de ce niveau.

«Nous avons du succès dans la formation et il nous est apparu logique de passer un cap par le biais de l’organisation d’un Future, explique le directeur des lieux. Cela a d’autant plus fait sens pour nous lorsque Swiss Tennis nous a proposé de reprendre la date laissée libre par Trimbach. A nos yeux, il était hyperimportant de pouvoir ouvrir une porte pour la relève. Jouer dans leur propre pays sera très motivant pour les Suisses.» Avec des membres du club très motivés, un central de 250 places, le soutien de PME locales et le parrainage d’un certain Stan Wawrinka, cette première édition a tout pour être une réussite.

Le fait que des matches «phares» soient prévus chaque jour à 18 h donnera encore davantage de sel à l’affaire. «On est prêts à recevoir les gens et on espère attirer du monde, reprend Frédéric Bouvier. La semaine devrait être passionnante, car elle permettra au public de s’apercevoir que le haut niveau, ce ne sont pas que les 100 premiers de l’ATP, mais également ceux qui les suivent. Il faut en effet beaucoup de qualités et une bonne dose d’implication pour arriver là où sont les joueurs de notre tableau.» A voir. De très près.

