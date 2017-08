En été, les curleurs mettent leur pierre au frigo et font trempette

Que fait un curleur en période d’estivation? «Il profite des plaisirs de l’été et travaille dur en attendant le retour de l’hiver», répond Valentin Tanner. On est aux Bastions et le balèze du balai a tombé le T-shirt. Le soleil cogne et le joyeux luron du groupe, pectoraux bronzés et gouaille goguenarde, déconne un peu. C’est sa nature, joyeuse et exubérante. Barman dans un salon de sauna, il est aussi un pilier des Bains des Pâquis. Le paradis de la trempette urbaine est son second bureau! Sa récréation estivale.

A ses côtés, Benoît Schwarz rayonne d’une autre façon. Il habite sur l’autre rive, aime lui aussi piquer une tête dans le lac et il a travaillé cet été comme stagiaire dans une banque à Zurich! L’osmose de l’équipe genevoise repose sur la somme de ses différences. Le «petit prince» du curling suisse a le bermuda plus smart et le teint moins hâlé. Mais depuis avril, il n’a pas de peine, lui non plus, à laisser sa pierre au frigo et son balai dans l’armoire… «Cela fait du bien de vivre ailleurs que sur une patinoire…» dit-il.

«Un curleur, c’est un vrai athlète»

Devant le mur des Réformateurs, les deux curleurs genevois se sont prêtés de bonne grâce au jeu de la photo décalée. L’esplanade éclaboussée de soleil méritait bien un bon coup de poutze! Mais pas de galet à lancer, la pierre en granit est trop précieuse. Trop fragile. Il n’y a que sur le velours des rinks qu’elle se laisse glisser à souhait. Moins emphatique, le geste auguste du curleur a laissé Calvin de marbre. Et les rares touristes asiatiques ont ri sous cape. On était encore loin de Pyeongchang…

Des sportifs suisses, Benoît Schwarz et ses coéquipiers sont les premiers à avoir leur ticket olympique en poche. Sauf peau de banane ou bris de glace! En avril dernier, leur 3e place aux Mondiaux d’Edmonton a validé une évidence. Leur primauté nationale est incontestée et incontestable. «Cette présélection est flatteuse, mais ce n’est pas un oreiller de paresse. Il serait malvenu et très risqué de se dire «c’est bon, on y est». Non, on doit rester humbles, ne pas s’endormir sur nos lauriers», confie le No 3 de l’équipe. «On va tout faire pour être prêts à tenir notre rang. En balayant nos doutes et nos certitudes. En retroussant nos manches», ajoute Valentin Tanner. Le temps de l’été n’est pas qu’à la distraction!

Alors, avant de fêter leurs retrouvailles sur la glace, le 26 juillet à Baden, les quatre «bronzés» d’Edmonton ont musclé leur forme et affûté leur préparation dans les salles de force. Ou entretenu leur cardio en pédalant et en courant. L’image sépia des pionniers de la discipline, en redingote et chapeau melon, appartient à la préhistoire. «Aujourd’hui, le curleur est devenu un véritable athlète, comme les précurseurs canadiens en font la démonstration depuis vingt ans», confirment les Genevois.

D’accord, pas besoin d’être un «bourrin ou une montagne de muscles» pour exceller. «Mais il faut du poids et de la vigueur pour manier le balai à haute fréquence», indique Valentin Tanner, balayeur en chef avec son compère zurichois Claudio Pätz, l’autre costaud de l’équipe. Boulimique de l’effort, il pratique aussi la course à pied – avec du métal ou du rap dans les oreilles! – et harmonise son corps dans la salle de… danse de son père, un ancien bodybuilder!

La tête et les bras

De la fonte, Benoît Schwarz en soulève aussi, trois fois par semaine. «Il ne paie pas de mine mais, athlétiquement, il n’a rien à envier à bon nombre d’autres sportifs d’élite», vante Valentin Tanner. Et pour travailler sa résistance – un match peut durer trois heures et un tournoi une semaine entière – l’homme des dernières pierres privilégie le vélo et les séances d’intervalle en montée. Chacun a son programme individuel, ses habitudes d’entraînement, son régime alimentaire. «On n’a pas de préparateur physique, on se débrouille tout seul. On sait que personne ne restera oisif.» Même Peter de Cruz, le stratège et l’administrateur de l’équipe, se plie à cette gymnastique de l’été. «Mais mollo, j’ai des soucis de dos, je dois le ménager. Sur la glace, mon rôle est moins physique. Il me procure une autre fatigue», note le skip, qui a aussi profité de cette trêve pour boucler les comptes de la dernière saison et gérer la suivante. Le curling, c’est la tête et les bras.

Rayon préparation mentale, Valentin Tanner joue le «mouton noir de service». «Les séances avec notre psychologue du sport ont plutôt tendance à m’endormir. Ce n’est pas vraiment ma tasse de thé…» avoue-il. Là aussi, le quatuor fonctionne à la carte. «Il y a plusieurs recettes pour amener la pierre et plusieurs chemins pour arriver au bonheur», philosophe Benoît Schwarz.

«Pour effectuer les gestes justes et les bons choix, il est impératif d’être fort dans sa tête, précise Peter de Cruz. Durant l’entre-saison, je fais quotidiennement des exercices de visualisation, de simulation tactique.» Chassez le curling, il revient en traîneau! «On a quitté l’hiver avec joie mais on attend le prochain avec plaisir. Il peut venir, on a rechargé nos accus, on a pris assez de soleil…» (TDG)