Deux hommes pour en faire tout un Saladier

Humé d’ici, le parfum d’une finale de Coupe Davis n’est pas tout à fait le même qu’en 2014, lorsqu’un épique France-Suisse se dessinait. En revanche, inspiré par le système olfactif croate ou argentin, l’ultime rendez-vous de l’édition 2016 diffuse des odeurs de soufre. A Zagreb, il faut le dire, tout n’est que passion avant l’entame des débats tout à l’heure avec le premier simple entre Marin Cilic et Federico Delbonis. «Gagner la Coupe Davis est un rêve de gosse et nous nous préparons pour faire en sorte qu’il devienne réalité», a répété, ce jeudi, le premier cité devant une meute de micros.

Transformer le songe en réalité; la phrase est lâchée. Au fil de l’année, elle est devenue le leitmotiv des deux équipes, qui ne s’attendaient pas à se retrouver là en début de saison. Sauf que la confiance est venue au fil des tours et des victoires significatives. Même les atermoiements des derniers jours – remplacement de Borna Coric, blessé, par Ivo Karlovic d’un côté et rumeur de grosse fatigue chez Juan Martin Del Potro de l’autre – n’ont pas atténué les espoirs des acteurs de cette finale, qui n’ont désormais pas besoin qu’on leur donne l’envie d’avoir envie.

Une histoire de potes

«Nous avons tout pour signer un très grand week-end, pour prouver que nous méritons d’être là», promet ainsi un «DelPo» déterminé. Sans surprise, le vice-champion olympique s’est, comme Cilic, mué en porte-parole de son pays. Même si, à moins d’une modification dans l’ordonnance du double, les deux hommes ne sont pas censés se croiser sur le court avant dimanche, c’est bien leur présence qui fait monter la tension. Leur possible duel du 27 novembre pourrait en effet être «le» gros bras de fer de cette finale, un potentiel tournant.

Il faut dire que les actuels Nos 6 et 38e mondiaux présentent non seulement la particularité d’être les deux seuls joueurs à avoir battu à la fois Andy Murray et Novak Djokovic en 2016, mais qu’ils sont aussi les hommes en forme de cette fin d’exercice et de… très bons potes. «On se connaît depuis douze ans et s’apprécie, confirme l’Argentin. On s’est aussi rapprochés car nous avons connu un peu le même type de carrière jusqu’ici (ndlr: victoires à l’US Open, blessures, solides coups droits, tailles…).» Sauf que dimanche soir, un seul aura un Saladier d’argent accroché à sa carte de visite.

Karlovic en héros?

Détail piquant de l’histoire, plus encore que d’eux-mêmes, Marin Cilic et Juan Martin Del Potro dépendront sans doute beaucoup de leurs partenaires ce week-end. Avec Delbonis en No 2, les Argentins n’ont pas de quoi pavoiser, tant le bonhomme paraît limité en indoor. Et puis le fait qu’Ivo Karlovic soit revenu en équipe de Croatie, onze ans après avoir remporté la compétition en tant que remplaçant, place clairement les hôtes en position favorable. Idem en double grâce à l’apport d’Ivan Dodig. «Oui, les Croates sont favoris, encore plus car ils évoluent chez eux, avec le public dans leur dos et dans des conditions qu’ils ont choisies, mais nous allons mettre tout ce qu’il nous reste comme énergie pour gagner, reprend «DelPo». On sait tous que c’est la dernière étape de la saison. Après cela, on sera tous en vacances…» Et toute l’Argentine veut les vivre dans la joie et l’allégresse! Ce qui, pour elle, n’a jamais été le cas au sortir d’une finale de Coupe Davis.

En quatre participations à l’ultime «round» (1981, 2006, 2008 et 2011), l’Albiceleste n’a en effet jamais triomphé. Elle est la vraie maudite de cette épreuve jusqu’ici. Et le sera-t-elle encore sur les flancs de la Medvednica? A l’évocation de cette question, le vétéran Karlovic lâche un sourire en coin.

Auteur, à 37 ans, de la plus belle saison de sa carrière, le géant de… Zagreb se verrait bien brouiller les cartes sur ses terres et carrément faire tomber la «Tour de Tandil» ce vendredi. «Del Potro a signé une année formidable, mais je vais tout faire pour le battre, dit-il. J’en ai les capacités.»

Et, entre les mains, la possibilité de se muer en héros national pour empêcher le tant attendu bras de fer de se tenir, dimanche? Le parfum de soufre perdrait un peu de son intensité.

Programme Ce vendredi, 14 h: Cilic-Delbonis, suivi de Karlovic-Del Potro. Samedi, 14 h: double. Dimanche, 13 h: Cilic-Del Potro, suivi de Karlovic-Delbonis.

